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Прокремлевского активиста Гапоненко обвиняют в призывах нанести вред безопасности Латвии

Александр Гапоненко

Прокуратура на этой неделе предъявила обвинение прокремлевскому активисту Александру Гапоненко в помощи иностранному государству в направленной против Латвии деятельности, а также разжигании национальной ненависти и несогласия, выяснило агентство LETA.

Не называя имени лица, в прокуратуре агентству LETA рассказали, что обвиняемому предъявлено обвинение.

Обвинение предъявлено за противоправные действия лица, о чем ранее сообщали СМИ, а именно за участие и высказывания лица на проведенной российской организацией - "Институтом диаспоры и интеграции Содружества независимых государств" публичной конференции "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии как фактор подготовки к войне с Россией", которая 4 февраля 2025 года прошла в Москве.

С 14 февраля обвиняемый находится в Рижской Центральной тюрьме в связи с примененной мерой пресечения в виде заключения под стражу. В четверг следственный судья Рижского районного суда решила продолжить применять эту меру пресечения.

В ближайшее время будет решен вопрос о завершении досудебного уголовного процесса при передаче дела в суд, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что уголовное преследование прокуратуре инициировала Служба госбезопасности (VDD).

Не называя имени лица, служба сообщила, что "известного, многолетнего прокремлевского активиста" задержали 13 февраля этого года в связи с высказываниями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве, направленными против национальной безопасности Латвии.

Задержанный VDD прокремлевский активист в ходе дискуссии высказал призывы нанести вред государственной безопасности Латвии. Дополнительно активист выразил поддержку России в агрессивной войне против Украины.

Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сказала агентству LETA после ареста клиента, что Гапоненко считает, что ничего криминального не совершал.

В дискуссии были высказаны соответствующие интересам России послания дезинформации и в ней приняли участие несколько подданных Латвии. Очно и удаленно участвовали несколько прокремлевских активистов - объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Изучив высказывания, сделанные на конференции, VDD начала уголовный процесс.

VDD задержала Гапоненко и по месту его жительства провела обыск.

Гапоненко 1954 года рождения ранее уже был осужден за разжигание национальной вражды и направленную против Латвии деятельность, а также он обвиняется еще по одному делу.

Верховный суд весной 2022 года не принял кассационную жалобу и вступил в силу приговор Рижского городского суда, которым Гапоненко признан виновным в разжигании национальной вражды и направленной против Латвии деятельности, приговорив его к условному лишению свободы.

По этому делу Гапоненко был обвинен, например, в том, что в период с конца 2017 года по весну 2018 года распространял в интернете ложные утверждения, используемые в российских пропагандистских СМИ о возрождении фашизма в Латвии, о преследовании русскоязычного населения и возможном геноциде против русскоязычных Латвии, который будет осуществлять Латвийская армия и союзники по НАТО.

В одной из подготовленных им же статей Гапоненко сообщал, что в Латвию прибывают солдаты спецподразделений США, которые будут выдавать себя за русских повстанцев и устраивать массовые беспорядки, чтобы появились основания для выступления против лидеров русского движения.

Гапоненко обвиняется еще по одному делу о разжигании национальной ненависти. Сейчас дело находится в Верховном суде.

Гапоненко несколько раз упоминался в годовой отчетности VDD.

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