Прокремлевского активиста Гапоненко обвиняют в призывах нанести вред безопасности Латвии

Задержанный VDD прокремлевский активист в ходе дискуссии высказал призывы нанести вред государственной безопасности Латвии. Дополнительно активист выразил поддержку России в агрессивной войне против Украины.

Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сказала агентству LETA после ареста клиента, что Гапоненко считает, что ничего криминального не совершал.

В дискуссии были высказаны соответствующие интересам России послания дезинформации и в ней приняли участие несколько подданных Латвии. Очно и удаленно участвовали несколько прокремлевских активистов - объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Изучив высказывания, сделанные на конференции, VDD начала уголовный процесс.

VDD задержала Гапоненко и по месту его жительства провела обыск.

Гапоненко 1954 года рождения ранее уже был осужден за разжигание национальной вражды и направленную против Латвии деятельность, а также он обвиняется еще по одному делу.

Верховный суд весной 2022 года не принял кассационную жалобу и вступил в силу приговор Рижского городского суда, которым Гапоненко признан виновным в разжигании национальной вражды и направленной против Латвии деятельности, приговорив его к условному лишению свободы.

По этому делу Гапоненко был обвинен, например, в том, что в период с конца 2017 года по весну 2018 года распространял в интернете ложные утверждения, используемые в российских пропагандистских СМИ о возрождении фашизма в Латвии, о преследовании русскоязычного населения и возможном геноциде против русскоязычных Латвии, который будет осуществлять Латвийская армия и союзники по НАТО.

В одной из подготовленных им же статей Гапоненко сообщал, что в Латвию прибывают солдаты спецподразделений США, которые будут выдавать себя за русских повстанцев и устраивать массовые беспорядки, чтобы появились основания для выступления против лидеров русского движения.

Гапоненко обвиняется еще по одному делу о разжигании национальной ненависти. Сейчас дело находится в Верховном суде.

Гапоненко несколько раз упоминался в годовой отчетности VDD.