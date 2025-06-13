Прокремлевского активиста Гапоненко обвиняют в призывах нанести вред безопасности Латвии

Прокуратура на этой неделе предъявила обвинение прокремлевскому активисту Александру Гапоненко в помощи иностранному государству в направленной против Латвии деятельности, а также разжигании национальной ненависти и несогласия, выяснило агентство LETA.
Не называя имени лица, в прокуратуре агентству LETA рассказали, что обвиняемому предъявлено обвинение.
Обвинение предъявлено за противоправные действия лица, о чем ранее сообщали СМИ, а именно за участие и высказывания лица на проведенной российской организацией - "Институтом диаспоры и интеграции Содружества независимых государств" публичной конференции "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии как фактор подготовки к войне с Россией", которая 4 февраля 2025 года прошла в Москве.
С 14 февраля обвиняемый находится в Рижской Центральной тюрьме в связи с примененной мерой пресечения в виде заключения под стражу. В четверг следственный судья Рижского районного суда решила продолжить применять эту меру пресечения.
В ближайшее время будет решен вопрос о завершении досудебного уголовного процесса при передаче дела в суд, сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что уголовное преследование прокуратуре инициировала Служба госбезопасности (VDD).
Не называя имени лица, служба сообщила, что "известного, многолетнего прокремлевского активиста" задержали 13 февраля этого года в связи с высказываниями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве, направленными против национальной безопасности Латвии.
Задержанный VDD прокремлевский активист в ходе дискуссии высказал призывы нанести вред государственной безопасности Латвии. Дополнительно активист выразил поддержку России в агрессивной войне против Украины.
Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сказала агентству LETA после ареста клиента, что Гапоненко считает, что ничего криминального не совершал.
В дискуссии были высказаны соответствующие интересам России послания дезинформации и в ней приняли участие несколько подданных Латвии. Очно и удаленно участвовали несколько прокремлевских активистов - объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.
Изучив высказывания, сделанные на конференции, VDD начала уголовный процесс.
VDD задержала Гапоненко и по месту его жительства провела обыск.
Гапоненко 1954 года рождения ранее уже был осужден за разжигание национальной вражды и направленную против Латвии деятельность, а также он обвиняется еще по одному делу.
Верховный суд весной 2022 года не принял кассационную жалобу и вступил в силу приговор Рижского городского суда, которым Гапоненко признан виновным в разжигании национальной вражды и направленной против Латвии деятельности, приговорив его к условному лишению свободы.
По этому делу Гапоненко был обвинен, например, в том, что в период с конца 2017 года по весну 2018 года распространял в интернете ложные утверждения, используемые в российских пропагандистских СМИ о возрождении фашизма в Латвии, о преследовании русскоязычного населения и возможном геноциде против русскоязычных Латвии, который будет осуществлять Латвийская армия и союзники по НАТО.
В одной из подготовленных им же статей Гапоненко сообщал, что в Латвию прибывают солдаты спецподразделений США, которые будут выдавать себя за русских повстанцев и устраивать массовые беспорядки, чтобы появились основания для выступления против лидеров русского движения.
Гапоненко обвиняется еще по одному делу о разжигании национальной ненависти. Сейчас дело находится в Верховном суде.
Гапоненко несколько раз упоминался в годовой отчетности VDD.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!