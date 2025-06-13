Иран запустил по Израилю 100 беспилотников

"Иран запустил на территорию Израиля около 100 беспилотников, которые мы пытаемся перехватить", - сказал журналистам представитель армейской прессы бригадный генерал Эфи Дефрин.

Он добавил, что в израильских налетах на Иран были задействованы 200 реактивных истребителей, атаковавших около 100 целей по всему Ирану. По его словам, удары по-прежнему продолжаются.

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, заявили израильские официальные лица.

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Предположительно, в результате израильских ударов были убиты начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерщики, сказал журналистам источник в израильских структурах безопасности, пожелавший остаться анонимным.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что среди убитых - командир революционной гвардии Ирана Хосейн Салами и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также ядерный ученый Мохаммад Мехди Техранчи.

По данным телевидения, в столице Ирана Тегеране были слышны взрывы и возник пожар в штаб-квартире революционной гвардии.

Телевидение также сообщало о взрывах в Натанзе, в 225 километрах к югу от Тегерана. Там находится ядерный объект с центрифугами по обогащению урана.

Должностное лицо израильской армии заявило, что удары направлены "против ядерной программы Ирана и других военных целей", передает вещательная корпорация BBC, не называя имени должностного лица. Должностное лицо указало, что было нанесено несколько десятков ударов по различным регионам страны.

Удары направлены против ракет дальнего радиуса действия и целей, связанных с ядерной программой, добавило должностное лицо.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию по предотвращению угрозы Ирана выживанию Израиля".