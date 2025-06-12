На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Вишвашкумар сам идет к машине скорой помощи на фоне клубов дыма.

По информации Би-би-си, Рамеш родился в Индии, однако много лет живет в Великобритании; у него есть жена и ребенок.

Двоюродный брат Рамеша Аджай Валги рассказал Би-би-си, что тот позвонил членам своей семьи в Лестер и рассказал, что «с ним все порядке». Однако Рамеш не знает, что с его родным братом Аджаем, который также находился в самолете.

Схема Фото: BBC

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«Последний раз я с ним говорил вчера утром. Это все просто ужасно, ужасно! — сказал журналистам еще один брат Вишвашкумара, Наян Кумар Рамеш. — Он сказал, что даже не понимает, как смог выбраться из самолета».

Другой родственник Вишвашкумара по имени Джей сказал, что тот говорил с их отцом. «[Вишвашкумар] получил травмы лица. Он был почти весь в крови — так сказал его отец», — добавил Джей.

Потерпевший крушение рейс AI171 направлялся из Ахмедабада в Лондон. Среди пассажиров было 169 граждан Индии, 53 британца, один канадец и семь граждан Португалии.