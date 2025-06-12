"Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что контрафактный алкоголь является для Латвии проблемой. Последний подобный случай был зафиксирован лет 9 назад, когда под Огре подпольно производили контрафактную водку Smirnoff. Конечно, иногда поддельный алкоголь появляется, но не в таких масштабах", - сказал Давис Витолс.

Но Витолс отметил, что в Латвии выросло употребление одеколона в качестве заменителя алкоголя. Он связывает это с ростом акцизов и подорожанием спиртного.

Эксперт признал, что у восточной границы риск контрафакта выше, но отметил, что сейчас в Латвии больше проблем с самодельным алкоголем.

"Люди покупают легальный спирт на территории Евросоюза и из него делают алкогольные напитки", - заметил Давис Витолс.