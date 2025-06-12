Видео 3000 евро и джип Lexus: новые детали в деле родителей Букайнса, сбежавшего в Россию

Когда сын заявил о себе российским властям, родители позвонили по номеру 112 и сообщили полиции ложную информацию о "пропаже" автомобиля Lexus.

Обвиняемые сегодня подчеркнули, что не признают вину и даже не понимают, в чем их обвиняют. Они также отказались платить потерпевшей 30 000 евро моральной компенсации.

"Не признаю свою вину. Мы не виноваты. Сын сам взял ключи от машины и уехал. Честно говоря, не понимаю, в чем дело", - Сергей Букайнс, обвиняемый.

"Нет, вину не признаю. [Вопрос: Признаете ли моральную и материальную компенсацию, заявленную потерпевшей?] Нет, не признаю", - Светлана Букайне, обвиняемая.

После похищения ребенка российские власти все же согласились вернуть девочку матери в Латвию. С тех пор сбежавший в Россию активист, по словам матери, не выходил на связь и не проявлял интереса к дочери.

"Обвиняемые - не глупые и не наивные люди, они довольно состоятельны. Если они захотят, чтобы дело затянулось на годы, так и будет, и без всякого продвижения. Один он не смог бы все это организовать - есть информация, что в Россию он отправился явно не с пустыми руками, скажем так", - Маргарита Букайне, потерпевшая.

Сегодня по делу не произошло значимого прогресса: следующее судебное заседание состоится только в ноябре из-за большой занятости участников процесса, а у судьи в производстве находится в общей сложности 80 дел.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas