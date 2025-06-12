Видео 3000 евро и джип Lexus: новые детали в деле родителей Букайнса, сбежавшего в Россию

Джип Lexus, полный бак топлива, две доски SUP и деньги - вот какую помощь родители возможно оказали прокремлевскому активисту Станиславу Букайнсу. Летом прошлого года он похитил свою дочь, незаконно пересек границу и сбежал в Россию. Позже латвийские власти вернули дочь обратно в страну. Сегодня перед судом предстали ее бабушка и дедушка, обвиняемые в содействии похищению, которые свою вину категорически отрицают.
Обвиняемый в участии в антигосударственной организации Станислав Букайнс в середине лета 2024 года не только бежал из Латвии в Россию, переправившись через реку на доске для SUP-серфинга, но и похитил и увез с собой малолетнюю дочь, с матерью которой он к тому моменту был уже в разводе. Позднее, находясь в России, Букайнс заявил, что попросил там политическое убежище.
Государственная полиция Латвии возбудила уголовный процесс по факту похищения несовершеннолетнего ребенка. 22 июля 2024 года по этому делу были задержаны родители Станислава Букайнса, которых следствие признало подозреваемыми в пособничестве похищению. Их освободили под залог в 200 000 евро. Оба обвиняемых сегодня явились в суд.
Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следует, что Сергей и Светлана Букайне передали сыну Станиславу автомобиль Lexus RX с полным баком, две SUP-доски и не менее 3000 евро.
Затем Станислав забрал дочь и поехал из Риги в поселок Астенци Лудзенского края, где пересек Зилупе и попал в Россию.
Прокурор пояснил, что после побега отец по телефону давал сыну советы, как добраться до конкретного населенного пункта в России, вместе с женой искал в Google контакты российских пограничников, чтобы помочь Станиславу связаться с ними.
Когда сын заявил о себе российским властям, родители позвонили по номеру 112 и сообщили полиции ложную информацию о "пропаже" автомобиля Lexus.
Обвиняемые сегодня подчеркнули, что не признают вину и даже не понимают, в чем их обвиняют. Они также отказались платить потерпевшей 30 000 евро моральной компенсации.
"Не признаю свою вину. Мы не виноваты. Сын сам взял ключи от машины и уехал. Честно говоря, не понимаю, в чем дело", - Сергей Букайнс, обвиняемый.
"Нет, вину не признаю. [Вопрос: Признаете ли моральную и материальную компенсацию, заявленную потерпевшей?] Нет, не признаю", - Светлана Букайне, обвиняемая.
После похищения ребенка российские власти все же согласились вернуть девочку матери в Латвию. С тех пор сбежавший в Россию активист, по словам матери, не выходил на связь и не проявлял интереса к дочери.
"Обвиняемые - не глупые и не наивные люди, они довольно состоятельны. Если они захотят, чтобы дело затянулось на годы, так и будет, и без всякого продвижения. Один он не смог бы все это организовать - есть информация, что в Россию он отправился явно не с пустыми руками, скажем так", - Маргарита Букайне, потерпевшая.
Сегодня по делу не произошло значимого прогресса: следующее судебное заседание состоится только в ноябре из-за большой занятости участников процесса, а у судьи в производстве находится в общей сложности 80 дел.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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