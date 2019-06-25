Полиция в ближайшее время передаст в прокуратуру дело о гибели пятилетнего Вани Берладина

Госполиция в ближайшее время планирует передать в прокуратуру уголовное дело, связанное с гибелью пятилетнего Ивана Берладина в 2018 году в лесу у Лиепаи.
Представитель Госполиции Мадара Шерснева рассказала, что в настоящее время процессуальные действия выполнены, однако осталось последнее: Госполиция и прокурор встретятся с представителями госучреждений, чтобы обсудить некоторые вопросы, затрагивающие права детей.
Подробных комментариев Госполиция пока не предоставляет.
В январе этого года сообщалось, что к двум лицам применен статус - лицо, против которого начат уголовный процесс. Полиция не раскрывает имен людей, проходящих по этому делу.
Галерея: Поиски Вани Берладина
Напомним, летом в 2017 году полиция и добровольцы под Лиепаей искали без вести пропавшего пятилетнего мальчика, который вышел из дома 1 июля и пропал. Полиция выяснила, что он был один и скорее всего перепутал остановки, после чего поехал в направлении Гробини. 11 июля тело мальчика нашли в лесном массиве Гробиньского края. Экспертиза показала, что мальчик умер от переохлаждения.
Галерея: Поиски Вани Берладина