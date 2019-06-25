Вт, 25.06.2019
Мы продолжим наращивать давление на Иран. президент США Дональд Трамп

Полиция в ближайшее время передаст в прокуратуру дело о гибели пятилетнего Вани Берладина

Поиски Вани

ФОТО: facebook.com/bezvests.lv

Госполиция в ближайшее время планирует передать в прокуратуру уголовное дело, связанное с гибелью пятилетнего Ивана Берладина в 2018 году в лесу у Лиепаи.

Представитель Госполиции Мадара Шерснева рассказала, что в настоящее время процессуальные действия выполнены, однако осталось последнее: Госполиция и прокурор встретятся с представителями госучреждений, чтобы обсудить некоторые вопросы, затрагивающие права детей.

Подробных комментариев Госполиция пока не предоставляет.

В январе этого года сообщалось, что к двум лицам применен статус - лицо, против которого начат уголовный процесс. Полиция не раскрывает имен людей, проходящих по этому делу.

Галерея: Поиски Вани Берладина

Напомним, летом в 2017 году полиция и добровольцы под Лиепаей искали без вести пропавшего пятилетнего мальчика, который вышел из дома 1 июля и пропал. Полиция выяснила, что он был один и скорее всего перепутал остановки, после чего поехал в направлении Гробини. 11 июля тело мальчика нашли в лесном массиве Гробиньского края. Экспертиза показала, что мальчик умер от переохлаждения.

Галерея: Поиски Вани Берладина

Читать также

Актуально

НАВЕРХ