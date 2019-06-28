Помощник Алибасова про "спектакль" с отравлением: "Действовали по законам драматургии"

"Мы правда действовали по законам драматургии. "Подпитывать" СМИ надо постоянно", - сказал Горжанкин.

Он также объяснил, что пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, "понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят".

Помощник Алибасова пояснил, что "спектакль" нужен для поддержания популярности.

Горжанкин считает, что в российском шоу-бизнесе сейчас наблюдается кризис, но об этом молчат. Полные залы могут собрать лишь единицы уровня Григория Лепса или группы "Ленинград". Спрос стал ниже, чем предложение, а сборы катастрофически упали.

Главной проблемой артистов он назвал - проблемы с PR и маркетингом.

"У них нет даже собственного сайта. Есть телефон представителя в соцсети, и эти угасающие звезды пассивно ждут: вдруг кто-то позвонит, пригласит на съемки, закажет концерт, попросит дать интервью", - подчеркнул Горжанкин.

Он отметил, что такое случается редко. Такой подход ведет к потере спроса. Горжанкин и его команда это понимают, поэтому стараются "продать" каждое событие.

"Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным", - говорит он.

В пример пиар-директор Алибасова привел развод и скандал вокруг Евгения Петросяна.

"Некоторые потерявшие популярность звезды были вынуждены и, главное, сумели "реанимироваться". Про Петросяна забыли, перестали писать, и вдруг неожиданно - скандал с разводом, с молодой помощницей, дележом имущества! Петросян молодец, он восстановил позиции, о нем пишут, он снова заметная медиафигура. Более того, он интегрировался в Instagram. Он "вернулся к жизни"", - указал он.

Именно о таком и мечтают другие звезды. Можно все использовать как рекламу, главное — продолжать подпитывать интерес публики.

Конечно, очень многое зависит от медиаперсоны. Бари Алибасов, по словам Горжанкина, "это человек-скандал". Это лишь надо уметь грамотно использовать.

"Так у нас возник "затяжной сериал"", - объяснил он.

"Алибасов — опытный и мудрый человек, он способен доверить принятие решений по ходу PR-кампании специалистам. Многие медийные лица на это не способны, требуют согласовывать каждый шаг, боятся всего, нерешительны, тянут время, когда необходимо нарастить темп. В результате они проигрывают", - пояснил пиар-директор.

Он уверил, что история с Алибасовым не закончится. "Это шоу с продолжением", — сказал Горжанкин.

"У каждого своя роль. Это - реалити-шоу. Жизнь вышедшего "на сцену" со всеми своими тайнами и подробностями превращается в товар, который продается. Мы это делаем хорошо".

Вадим Горжанкин подчеркнул, что ни у одного человека нет доказательств того, что сообщения от представителей Алибасова - выдумка.