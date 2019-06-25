Сколько заработал Алибасов на своем отравлении

"Отравление Бари - это фейк!", - пояснила изданию бывший директор Джигурды Антонина Саврасова.

"Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе - там все сгорит! Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь. А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал", - цитируют женщину издание.

Саврасова также отметила, что хорошо знает Алибасова. Он настоящий "гений пиара".

Все происходящее - пиар-кампания. Тем более, что есть повод - 30-летие группы "На-На" и их юбилейный гастрольный тур.

"Уверена, все было спланировано с самого начала", - утверждает директор Джигурды.

На вопросы журналиста о том, почему снималось промывание, Саврасова ответила, что это делалось для того, чтобы повыгоднее продать.

"Это стандартная процедура, если человек говорит, что выпил что-то не то. Этот ролик с промыванием Алибасова потом продали на телевидение за 10 тысяч долларов. И это только одному каналу", - отметила она.

Кроме того, Саврасова утверждает, что на НТВ готовится платный материал на тему отравления Бари с его участием.

"В шоу Малахова ему за первое после болезни интервью дали 300 тыс. руб. (около 4,1 тысяч евро). А потом Бари и сам пришел в студию "Привет, Андрей!" за 500 тыс. руб.(6,9 тысяч евро)", - объяснила она.

Кроме того, директор Джигурды уверена, что это еще не финал, и готовятся другие программы.

"По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов (около 27,9 тысяч евро) уже поднял на своей типа болезни. Да еще добавьте бесплатную рекламу "На-На"", - подытожила женщина.