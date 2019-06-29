Калниете: Татьяна Жданок всегда будет голосом России в Европарламенте

Лидер партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяна Жданок всегда будет голосом России в Европарламенте (ЕП), поэтому сотрудничество с ней невозможно, такое мнение высказала европарламентарий Сандра Калниете ("Новое Единство") в ходе устроенной порталом Es&ES дискуссии.
По словам Калниете, если Нил Ушаков и Андрис Америкс выберут традиционную социал-демократическую позицию, сотрудничество с ними будет возможно, за исключением отдельных вопросов, например, повышения налогов.
Избранный в ЕП Иварс Иябс также придерживается мнения, что отдельным политическим силам будет сложно сработаться в ЕП. По его словам, особенно сложно будет найти взаимопонимание по вопросам безопасности.
Иябс также не видит возможности сотрудничества со Жданок.
Как сообщалось ранее, в соответствии с утвержденными результатами прошедших в конце мая выборов, в ЕП были избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие"), Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ). Принимая во внимание то, что Домбровскис продолжит исполнение обязанностей еврокомиссара, вместо него в ЕП работать будет Инесе Вайдере ("Новое Единство").
Первое заседание новоизбранного парламента произойдет в начале июля в Страсбурге.