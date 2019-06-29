Калниете: Татьяна Жданок всегда будет голосом России в Европарламенте

По словам Калниете, если Нил Ушаков и Андрис Америкс выберут традиционную социал-демократическую позицию, сотрудничество с ними будет возможно, за исключением отдельных вопросов, например, повышения налогов.

Избранный в ЕП Иварс Иябс также придерживается мнения, что отдельным политическим силам будет сложно сработаться в ЕП. По его словам, особенно сложно будет найти взаимопонимание по вопросам безопасности.

Как сообщалось ранее, в соответствии с утвержденными результатами прошедших в конце мая выборов, в ЕП были избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие"), Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ). Принимая во внимание то, что Домбровскис продолжит исполнение обязанностей еврокомиссара, вместо него в ЕП работать будет Инесе Вайдере ("Новое Единство").