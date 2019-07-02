"Кто на ферме, а кто на Ferrari": 70-летняя Ирина Муравьева лихо справляется с роскошной машиной

Советская и российская актриса Ирина Муравьева стала героиней программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Ведущий и съемочная команда сделали уникальный подарок для артистки - они взяли на прокат красный Ferrari и Ирина Вадимовна смогла сама посидеть за рулем этой шикарной машины. Стоит отметить, что звезде водить этот автомобиль понравилось.
"Досвидос... Не надо так быстро ехать! О Господи Иисусе!", - воскликнула актриса, когда машина отъехала.
Сначала Ирину Вадимовну немного прокатили, а потом она села за руль сама. Но сиденье оказалось слишком низким. Садясь за руль актриса отметила, что она не видит дороги.
"Я проехала.. досвидос, друзья мои", - попрощалась смеясь артистка.
Звезда очень быстро приноровилась к роскошной Ferrari и совершенно расслабилась.
"Бабушка Фекла, бабушка Феня... Кто на ферме, а кто на Ferrari!", - шутила артистка.
"Здравствуйте дорогие люди, я могу ехать даже без рук", - показывала Ирина Вадимовна съемочной группе.
Муравьева рассказала, что раньше хуже ездили. Культура вождения выросла с тех пор, как она училась водить.
"Когда я выходила из машины, я понимала, что у меня болят руки... Я так крепко держала руль, что мне казалось, что в этом весь успех моей жизни. Автомата тогда не было, была ручная коробка передач", - вспоминает актриса.
Она раньше была уверена, что если перейдет на третью скорость, то машина будет очень быстро ехать.
"Это машина, которую все пропускают. Потому что все боятся задеть к едреникам", - подчеркивала артистка преимущества Ferrari.
"Мой друг желтушка", - назвали Ирина Вадимовна проехавшую мимо желтую спортивную машину.
Артистка поинтересовалась ценой автомобиля. Оказалось, что такая машина стоит примерно 20 млн рублей (около 280 тыс. евро).
Ирина Муравьева была в восторге от поездки.
"Вы знаете что, здорово! Я не знала, что мне понравится. Я так боюсь чужих машин", - подчеркнула она.
Актриса также объяснила, что ей не хватит жизни, чтобы снятся в стольких ролях, чтобы заработать на такой автомобиль.
Ирина Вадимовная Муравьева - советская и российская актриса.
Народная артистка РФ (1994) и лауреат Государственной премии СССР (1981). За ее плечами десятки премий и наград. Ее роли стали поистине народными и культовыми - Люда из "Москва слезам не верит", Нина из "Карнавала", Надя из "Самая обаятельная и привлекательная" и многие другие. Ирина Вадимовна не только продолжает сниматься в кино, но и активно играть в театре.