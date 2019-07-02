"Кто на ферме, а кто на Ferrari": 70-летняя Ирина Муравьева лихо справляется с роскошной машиной

"Досвидос... Не надо так быстро ехать! О Господи Иисусе!", - воскликнула актриса, когда машина отъехала.

Сначала Ирину Вадимовну немного прокатили, а потом она села за руль сама. Но сиденье оказалось слишком низким. Садясь за руль актриса отметила, что она не видит дороги.

"Я проехала.. досвидос, друзья мои", - попрощалась смеясь артистка.

Звезда очень быстро приноровилась к роскошной Ferrari и совершенно расслабилась.

"Бабушка Фекла, бабушка Феня... Кто на ферме, а кто на Ferrari!", - шутила артистка. "Здравствуйте дорогие люди, я могу ехать даже без рук", - показывала Ирина Вадимовна съемочной группе.

Муравьева рассказала, что раньше хуже ездили. Культура вождения выросла с тех пор, как она училась водить.

"Когда я выходила из машины, я понимала, что у меня болят руки... Я так крепко держала руль, что мне казалось, что в этом весь успех моей жизни. Автомата тогда не было, была ручная коробка передач", - вспоминает актриса.

Она раньше была уверена, что если перейдет на третью скорость, то машина будет очень быстро ехать.

"Это машина, которую все пропускают. Потому что все боятся задеть к едреникам", - подчеркивала артистка преимущества Ferrari.

"Мой друг желтушка", - назвали Ирина Вадимовна проехавшую мимо желтую спортивную машину.

Артистка поинтересовалась ценой автомобиля. Оказалось, что такая машина стоит примерно 20 млн рублей (около 280 тыс. евро).

Ирина Муравьева была в восторге от поездки.

"Вы знаете что, здорово! Я не знала, что мне понравится. Я так боюсь чужих машин", - подчеркнула она.

Актриса также объяснила, что ей не хватит жизни, чтобы снятся в стольких ролях, чтобы заработать на такой автомобиль.