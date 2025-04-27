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Конец еще одной легенды? Lauvas nams глазами посетителей

Перевод: rus.tvnet.lv
Кафе Lauvas nams в Риге, улица Бривибас
Кафе Lauvas nams в Риге, улица Бривибас Фото: Gints Bāliņš/TVNET

В последние дни кафе Lauvas nams упоминается во всех социальных сетях, новостных заголовках и в частных разговорах. Отмечается конец эпохи, слышны сладкие вздохи и воспоминания, а также постоянно обвиняются правительство и Рижская дума.

Читая в социальных сетях и слушая рассказы друзей, родственников и коллег об этом легендарном месте, невольно думаешь, что его следовало бы продать какому-нибудь сценаристу и режиссеру, ведь вполне вероятно, что в Lauvas nams происходили события, достойные как мексиканских, так и скандинавских сериалов. Там случались даже разводы, а сотрудники правоохранительных органов ели после полуночи вместе с "ночными бабочками".

Эрвин вспоминает:

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