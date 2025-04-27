Конец еще одной легенды? Lauvas nams глазами посетителей

Читая в социальных сетях и слушая рассказы друзей, родственников и коллег об этом легендарном месте, невольно думаешь, что его следовало бы продать какому-нибудь сценаристу и режиссеру, ведь вполне вероятно, что в Lauvas nams происходили события, достойные как мексиканских, так и скандинавских сериалов. Там случались даже разводы, а сотрудники правоохранительных органов ели после полуночи вместе с "ночными бабочками".