Стало известно о новых жертвах наводнения в Иркутской области

Жертвами наводнения стали уже 16 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. Еще девять человек, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести.

По данным областного управления МЧС, от наводнений пострадали более 700 человек: 153 госпитализированы, еще 591 жителю, в числе которых 37 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Все еще остаются подтопленными более 3000 домов, в которых проживает порядка 10 000. Всего от паводка пострадали в 83 населенных пунктах.

Напомним, в регионе объявлен режим ЧС. В воскресенье, 30 июня, регион посетил президент России Владимир Путин.