Вт, 2.07.2019
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Стало известно о новых жертвах наводнения в Иркутской области

Режим ЧС в Иркутской области

ФОТО: EP/REUTERS/AFP/Scanpix

В охваченной паводком Иркутской области стало известно о новых жертвах стихии.

Жертвами наводнения стали уже 16 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. Еще девять человек, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести.

По данным областного управления МЧС, от наводнений пострадали более 700 человек: 153 госпитализированы, еще 591 жителю, в числе которых 37 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Все еще остаются подтопленными более 3000 домов, в которых проживает порядка 10 000. Всего от паводка пострадали в 83 населенных пунктах. 

Напомним, в регионе объявлен режим ЧС. В воскресенье, 30 июня, регион посетил президент России Владимир Путин. 

Галерея: Наводнения в Иркутской области

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