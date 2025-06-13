Запад опасается, что Израиль готовит удар по Ирану. Что об этом известно и какими могут быть последствия?

Но, говорят эксперты, затеянную США эвакуацию своих дипломатов можно также расценивать, как признак того, что и мешать Израилю Вашингтон тоже не собирается.

Произойдет удар или нет, пока неясно, но уже сами слухи о нем американская сторона может использовать в свою пользу, считает эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс.

Показав, что предотвратить такое развитие не получится и к нему надо всерьез готовится, Белый дом может потребовать от Ирана серьезных уступок за столом переговоров «пока не поздно».

«Речь идет о попытке заставить Иран уважать волю американского президента», — считает Найтс.

Возможно (хотя и маловероятно), при таком раскладе США в ближайшие часы или дни смогут вырвать у Тегерана сделку на условиях, которые понравятся Израилю, и тот откажется от своих планов, если они у него есть.

Если Израиль все-таки ударит по Ирану, ситуация на Ближнем Востоке пойдет по наихудшему, хотя и предвиденному сценарию.

Дональд Трамп и сам не исключал военных действий против Ирана, если тот снова заартачится в своем стремлении продолжить разработки ядерного оружия.

«Есть только два варианта. Один из них — совсем нехороший вариант», — сказал он на встрече с журналистами в Овальном кабинете в конце апреля, имея в виду потенциальный военный способ давления на Тегеран.