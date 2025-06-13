Мошенники атакуют латвийские смарт-телевизоры

Целью мошенников является получение данных доступа к банковским счетам пользователей и информации о кредитных картах. Чаще всего атаки идут на малоизвестный бренд и недостаточно защищенные устройства, пользователи которых склонны скачивать сторонние приложения из неизвестных и ненадежных источников.

Мошенники используют программу под названием Android-Vo1D, нацеленную на пользователей устройств Android, в частности телевизоров.

По словам главы отдела безопасности Tele2 Александра Богданова, за последние несколько недель было выявлено около 2000 таких попыток атак.

Чтобы обезопасить себя, Tele2 призывает жителей быть осторожными при загрузке сторонних программ из неизвестных источников и тщательно проверять информацию о конкретном приложении или программном обеспечении перед его скачиванием, например, отзывы других пользователей.