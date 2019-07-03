В Риге пройдут мероприятия памяти жертв геноцида еврейского народа

Мероприятие, которое организует Латвийский совет еврейских общин, состоится в 12.00 у мемориала на ул. Гоголя, 25. В нем примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр обороны Артис Пабрикс, другие официальные лица и иностранные дипломаты.

К присутствующим обратятся бывший заключенный Рижского гетто и концентрационных лагерей историк Маргерс Вестерманис, заместитель председателя Латвийского совета еврейских общин Дмитрий Крупников и раввин Рижской синагоги Элийоху Крумер. Церемонию проведет академик Рувин Фербер.

Памятное мероприятие пройдет на месте Большой хоральной синагоги, сожженной 4 июля 1941 года по распоряжению нацистов вместе с укрывшимися в ней людьми.

Из проживавших до войны в Латвии 93 000 евреев в период нацистской оккупации с 1941 по 1945 год были убиты более 70 000 местных евреев и около 20 000 евреев, депортированных в Латвию из других стран Европы.