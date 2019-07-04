Степаненко о правах однополых пар: ложь

Утверждение, что однополые партнеры могут решить правовую защиту гражданскими договорами, - распространенный аргумент оппонентов регулирования партнерских отношений. Его использовал как бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс, так и его коллега по Национальному объединению Гайдис Берзиньш, и депутат 12 Сейма от Объединения регионов Инга Бите. Однако это неправда, и сказанное Бите ранее уже раскрыл "Детектор лжи" портала LSM.lv.

Как объединение ЛГТБ и их друзей Mozaīka, так и движение "Сожители" обобщили все сферы и ситуации, в которых законными отношениями невозможно обеспечить такую же защиту государства, которая женатым полагается автоматически.

По отношению к упомянутым Степаненко имущественным отношениям с гражданским договором нерешаемая разница есть в правах на наследство. В частности, если неженатая пара, в том числе люди одного пола, заключают у нотариуса договор о наследстве, это не гарантирует, что в случае смерти одной стороны вторая получит все наследство. У супруга, который является прямым наследником, есть права получить неотъемлемую часть наследства, тогда как у неженатого партнера таких прав нет. Кроме того, неженатой паре не позволено оспаривать завещание или договор о наследстве, если права на собственность в нем переданы другому человеку.

То, что в нескольких сферах есть "эксклюзивные права женатых", ранее признал и бывший парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

В частности, женатые автоматически становятся прямыми наследниками, тогда как живущие вместе - нет. Можно заключить договор о наследстве и получить статус законного наследника, но даже в таком случае, к примеру, дети партнера могут потребовать часть выплаты. У сожителей таких прав нет даже тогда, когда в завещании все отдается ему.

Госпошлина для женатых, если подаренная недвижимость записывается в земельную книгу - 0,5% от стоимости, госпошлина за утверждение в земельной книге - 0,25%, вознаграждение нотариуса - 0,25% от стоимости наследуемого имущества. Для сожителей же пошлина земельной книги за дарение составляет 3%, договор покупки или содержания обойдется в 2%, госпошлина за укрепление - 7,5% от стоимости недвижимости, вознаграждение нотариуса - 7,5% от стоимости недвижимости.

Подарки женатым не облагаются налогами. Подарки сожителям облагаются налогом в 23%, если их стоимость превышает 1425 евро в год (исключение - если подарки для покрытия расходов на образование или медицину).

Женатые могут вернуть переплаченный подоходный налог за находящегося на иждивении супруга. Сожители не могут ничего.

Женатые получают пособия после смерти супруга. Сожители не получают ничего.

Женатые в лечении имеют право принимать решения вместо супруга, если он не может сделать это в связи с возрастом или состоянием здоровья. Для сожителей необходимо специальное разрешение.

Во время аренды квартиры женатый может жить в ней в ней без разрешения арендодателя, нужно только проинформировать. Если арендатор умирает или переселяется, совершеннолетние члены семьи имеют право перезаключить договор об аренде на тех же условиях. Для размещения сожителя нужно разрешение арендодателя, в случае смерти или переселения арендатора просить перезаключения договора об аренде на тех же условиях нельзя; можно остаться без жилья.