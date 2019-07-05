Пт, 5.07.2019
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Это фиаско: в магазине Maxima покупатель пытался выдать пылесос за овощи

Maxima.

ФОТО: Maxima Tartus

Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti (Эстония) Таури Сепп сказал порталу Geenius, что в 99,9 процентах случаев клиенты добросовестно пользуются кассами самообслуживания, однако бывают и весьма необычные инциденты, пишет Rus.Postimees.

Сепп рассказал, как в начале 2017 года в магазине Maxima клиент просканировал пылесос в качестве овощей. По словам Сеппа, попытку кражи обнаружили в результате проверки, опираясь на запись камер безопасности и сопоставив с конкретной покупкой.

"Передали дело для производства в правоохранительные органы, на сегодняшний день производство завершено обвинительным решением суда", - сказал Сепп.  

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