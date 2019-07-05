Это фиаско: в магазине Maxima покупатель пытался выдать пылесос за овощи

Сепп рассказал, как в начале 2017 года в магазине Maxima клиент просканировал пылесос в качестве овощей. По словам Сеппа, попытку кражи обнаружили в результате проверки, опираясь на запись камер безопасности и сопоставив с конкретной покупкой.