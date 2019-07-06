Основатель Amazon Джефф Безос развелся с женой, передав ей акции на 38 миллиардов долларов

Согласно информации Bloomberg, Безос отдаст бывшей супруге около 4% акций Amazon, стоимостью в 38,3 миллиарда долларов в настоящее время.

Как подчеркивает агентство, этой суммы хватает, чтобы разместить бывшую жену на 22-ом месте в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. В данный рейтинг входят 500 самых богатых людей мира.

При этом Безос также все еще будет лидером рейтинга богатейших людей, так как сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму 114,8 миллиарда долларов. Помимо этого, Маккензи передала ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

В своем Twitter бывшая жена написала, что они остаются с Джеффом друзьями, и что она "воодушевлена своими планами", а также "благодарна за прошлое и с нетерпением ждет, что будет дальше".