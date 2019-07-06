Основатель Amazon Джефф Безос развелся с женой, передав ей акции на 38 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с Маккензи Безос. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации Bloomberg, Безос отдаст бывшей супруге около 4% акций Amazon, стоимостью в 38,3 миллиарда долларов в настоящее время.
Как подчеркивает агентство, этой суммы хватает, чтобы разместить бывшую жену на 22-ом месте в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. В данный рейтинг входят 500 самых богатых людей мира.
При этом Безос также все еще будет лидером рейтинга богатейших людей, так как сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму 114,8 миллиарда долларов. Помимо этого, Маккензи передала ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.
В своем Twitter бывшая жена написала, что они остаются с Джеффом друзьями, и что она "воодушевлена своими планами", а также "благодарна за прошлое и с нетерпением ждет, что будет дальше".
4 апреля 2019 г.
В настоящее время женщина известна как писательница. Ранее Маккензи работала в Amazon, будучи одной из первых работниц компании. Этот брак длился 25 лет. О разводе супруги объявили еще в начале этого года.