Владельцы уничтоженного торнадо хозяйства попросили помощи в восстановлении "Крастини"

В воскресенье сильный торнадо буквально стер с поверхности земли биологическое хозяйство "Крастини". Владельцы хозяйства обратились к общественности с просьбой помочь восстановить "Крастини".
Ежедневно в биологическом хозяйстве работают всего два человека: Алдис Барановскис (56) и бабушка Вероника Барановска (87)."Им вдвоем не под силу справиться с этой трагедией, так как дополнительно нужно заботиться о коровах и другом скоте", - написал в Facebook внук Оскар Барановскис.
Семья будет благодарна за следующие материалы: покрытия крыши, деревянные материалы (брусы, доски), шурупы, уголки, гвозди, кирпичи, блоки, жилой вагончик (сейчас ни одно здание не жилое) и финансовые средства.
Пожертвования можно перечислять на счет Оскара Барановскиса: LV83HABA0551024702192
Адрес: Балвский край, Берзпилсская волость, Ябалова, "Крастини", LV-4576
Контакты: +371 25545669
Поможем восстановить Крастини!