Владельцы уничтоженного торнадо хозяйства попросили помощи в восстановлении "Крастини"

Ежедневно в биологическом хозяйстве работают всего два человека: Алдис Барановскис (56) и бабушка Вероника Барановска (87)."Им вдвоем не под силу справиться с этой трагедией, так как дополнительно нужно заботиться о коровах и другом скоте", - написал в Facebook внук Оскар Барановскис.