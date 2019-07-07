Пн, 8.07.2019
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Владельцы уничтоженного торнадо хозяйства попросили помощи в восстановлении "Крастини"

ФОТО: Facebook

В воскресенье сильный торнадо буквально стер с поверхности земли биологическое хозяйство "Крастини". Владельцы хозяйства обратились к общественности с просьбой помочь восстановить "Крастини".

Ежедневно в биологическом хозяйстве работают всего два человека: Алдис Барановскис (56) и бабушка Вероника Барановска (87)."Им вдвоем не под силу справиться с этой трагедией, так как дополнительно нужно заботиться о коровах и другом скоте", - написал в Facebook внук Оскар Барановскис.

Семья будет благодарна за следующие материалы: покрытия крыши, деревянные материалы (брусы, доски), шурупы, уголки, гвозди, кирпичи, блоки, жилой вагончик (сейчас ни одно здание не жилое) и финансовые средства.

Пожертвования можно перечислять на счет Оскара Барановскиса: LV83HABA0551024702192

Адрес: Балвский край, Берзпилсская волость, Ябалова, "Крастини", LV-4576

Контакты: +371 25545669

Поможем восстановить Крастини!

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