Ср, 10.07.2019
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Секс-символ "Уральских пельменей" взбудоражила Сеть новым пикантным трендом
В трусах и куртке!

ФОТО: скриншот instagram.com/mihalkova

Звезда популярного российского юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова порадовала поклонников новой публикацией - свои философские рассуждения о музыке сексуальная красотка сопроводила весьма откровенным снимком.

На черно-белом фото артистка позирует в "ковбойской" кожаной куртке, надетой на голое тело - на ней лишь трусики.

"Я обожаю слушать музыку! Она для меня источник вдохновения. Бывает, что одна песня на повторе весь день. Вам какая музыка нравится?"

- обратилась Юлия к своим поклонникам.

Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на ее пост. Многие вместо того, чтобы поддержать беседу, принялись активно обсуждать пикантный кадр.

"А что без штанов?", "Слушать музыку в трусах и куртке. Новый тренд. Молодец, Юля", "Если куртку бы расстегнула, чтобы животик виден был, было бы изящнее",

- пишут подписчики Михалковой в комментариях.

Ну что за люди? На наш взляд, ничего непристойного в этой фотографии нет. Да, провокационно, но согласитесь - с такими внешними данными можно себе и не такое позволить.

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