Секс-символ "Уральских пельменей" взбудоражила Сеть новым пикантным трендом

Я обожаю слушать музыку! Она для меня источник вдохновения ❤️ Бывает, что одна песня на повторе весь день 😀 Вам какая музыка нравится? Пишите 👇🏻

A post shared by Юлия Михалкова (@mihalkova) on Jul 9, 2019 at 11:26pm PDT