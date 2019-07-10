Секс-символ "Уральских пельменей" взбудоражила Сеть новым пикантным трендом
Звезда популярного российского юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова порадовала поклонников новой публикацией - свои философские рассуждения о музыке сексуальная красотка сопроводила весьма откровенным снимком.
На черно-белом фото артистка позирует в "ковбойской" кожаной куртке, надетой на голое тело - на ней лишь трусики.
"Я обожаю слушать музыку! Она для меня источник вдохновения. Бывает, что одна песня на повторе весь день. Вам какая музыка нравится?"
- обратилась Юлия к своим поклонникам.
Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на ее пост. Многие вместо того, чтобы поддержать беседу, принялись активно обсуждать пикантный кадр.
"А что без штанов?", "Слушать музыку в трусах и куртке. Новый тренд. Молодец, Юля", "Если куртку бы расстегнула, чтобы животик виден был, было бы изящнее",
- пишут подписчики Михалковой в комментариях.
Ну что за люди? На наш взляд, ничего непристойного в этой фотографии нет. Да, провокационно, но согласитесь - с такими внешними данными можно себе и не такое позволить.