Анда Чакша призналась, что больше всего переживала из-за своего роста

В разговоре с журналом Ieva экс-министр и депутат Сейма Анда Чакша (44) рассказала о том, как чувствует себя в собственном теле, и видит ли в нем недостатки.
"Есть ли такая женщина, которая полностью довольна собой? И я мучилась от недовольства собой - сначала нос, потом ступни, потом еще что-то....
Но в какой-то момент на меня снизошло озарение, что необходимо принимать себя такой, какая есть.
Больше всего я всегда переживала из-за роста - была одной из самых высоких в классе и, конечно, стеснялась этого. Была длинной, с широкими плечами, а подружки - мне до плеча.
В тот момент самым главным было не сутулиться и не стараться выглядеть ниже. Особых проблем у меня не было, но, по сравнению с другими девочками, я чувствовала себя крупной.
Казалось, я не отвечаю каким-то придуманным стандартам. Но это, наверно, у всех так - маленькие и хрупкие хотят быть высокими и видными и наоборот.
В остальном большую часть своей жизни я чувствовала себя в свой теле хорошо", - призналась политик.
Напомним, 5 января 2018 года экс-министр вышла замуж за отоларинголога Иво Тераудса, а уже 21 января у них родилась дочь Анна.
Это первых общий ребенок пары, но у Чакши есть два сына от прежних отношений - Андрейс Пуце и Эдуард Витолиньш.