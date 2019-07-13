Анда Чакша призналась, что больше всего переживала из-за своего роста

"Есть ли такая женщина, которая полностью довольна собой? И я мучилась от недовольства собой - сначала нос, потом ступни, потом еще что-то....

Но в какой-то момент на меня снизошло озарение, что необходимо принимать себя такой, какая есть.

Больше всего я всегда переживала из-за роста - была одной из самых высоких в классе и, конечно, стеснялась этого. Была длинной, с широкими плечами, а подружки - мне до плеча.

В тот момент самым главным было не сутулиться и не стараться выглядеть ниже. Особых проблем у меня не было, но, по сравнению с другими девочками, я чувствовала себя крупной.

Казалось, я не отвечаю каким-то придуманным стандартам. Но это, наверно, у всех так - маленькие и хрупкие хотят быть высокими и видными и наоборот.

В остальном большую часть своей жизни я чувствовала себя в свой теле хорошо", - призналась политик.

Анда Чакша в полный рост ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Напомним, 5 января 2018 года экс-министр вышла замуж за отоларинголога Иво Тераудса, а уже 21 января у них родилась дочь Анна.