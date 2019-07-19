Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в любви и деньгах в августе 2019
Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для представителей которых последний месяц лета окажется наиболее успешным - их ждет просто головокружительный успех в августе 2019 года
Близнецы
Эти люди, как утверждает астролог, поднимутся на волну позитивного периода и смогут разрешить все накопившиеся проблемы, причем сделают они это обдуманно и взвешенно, а не поддавшись порыву эмоций. Август принесет Близнецам укрепление в финансовой сфере, однако
Павел Глоба настоятельно советует им прислушиваться к своей интуиции, которая в это время будет работать как нельзя лучше.
Таким образом Близнецы смогут привлечь в свою жизнь удачные стечения обстоятельств и благоприятные события.
Стрельцы
Стрельцам Павел Глоба советует не зацикливаться в августе на материальных желаниях и уделить внимание другим важным вещам.
В результате такого переключения внимания
деньги сами придут к вам, но это произойдет не сразу. Астролог рекомендует наслаждаться моментом и не впадать в депрессию.
Вас ждет невероятный подарок как в финансовой, так и личной сфере. Улыбайтесь, будьте на позитиве, и в таком настроении встречайте радостные события.
Скорпионы
Скорпионам астролог рекомендует в августе отправиться в отпуск. Этот период идеально подходит для отдыха и подзарядки внутренней батарейки.
Возможен страстный роман, а у семейных представителей этого знака Зодиака ожидается благоприятный период в отношениях со своей половинкой.
Наслаждайтесь беззаботностью и спокойствием. Ведь этот период гармоничен не только для личной, но и для финансовой сферы.