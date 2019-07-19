Пт, 19.07.2019
Я абсолютно уверена, что нет таких действий, которые можно предпринять, чтобы себя обезопасить. Во всяком случае - в России. Ты просто не понимаешь, откуда придёт угроза. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"

Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в любви и деньгах в августе 2019
Голову только не потяряйте, счастливчики!

ФОТО: facebook.com/PAVELGLOBA

Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для представителей которых последний месяц лета окажется наиболее успешным - их ждет просто головокружительный успех в августе 2019 года

Близнецы

Эти люди, как утверждает астролог, поднимутся на волну позитивного периода и смогут разрешить все накопившиеся проблемы, причем сделают они это обдуманно и взвешенно, а не поддавшись порыву эмоций. Август принесет Близнецам укрепление в финансовой сфере, однако

Павел Глоба настоятельно советует им прислушиваться к своей интуиции, которая в это время будет работать как нельзя лучше.

Таким образом Близнецы смогут привлечь в свою жизнь удачные стечения обстоятельств и благоприятные события.

Стрельцы

Стрельцам Павел Глоба советует не зацикливаться в августе на материальных желаниях и уделить внимание другим важным вещам.

В результате такого переключения внимания

деньги сами придут к вам, но это произойдет не сразу. Астролог рекомендует наслаждаться моментом и не впадать в депрессию.

Вас ждет невероятный подарок как в финансовой, так и личной сфере. Улыбайтесь, будьте на позитиве, и в таком настроении встречайте радостные события.

Скорпионы

Скорпионам астролог рекомендует в августе отправиться в отпуск. Этот период идеально подходит для отдыха и подзарядки внутренней батарейки.

Возможен страстный роман, а у семейных представителей этого знака Зодиака ожидается благоприятный период в отношениях со своей  половинкой.

Наслаждайтесь беззаботностью и спокойствием. Ведь этот период гармоничен не только для личной, но и для финансовой сферы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ