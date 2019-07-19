Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в любви и деньгах в августе 2019

Близнецы

Эти люди, как утверждает астролог, поднимутся на волну позитивного периода и смогут разрешить все накопившиеся проблемы, причем сделают они это обдуманно и взвешенно, а не поддавшись порыву эмоций. Август принесет Близнецам укрепление в финансовой сфере, однако

Павел Глоба настоятельно советует им прислушиваться к своей интуиции, которая в это время будет работать как нельзя лучше.

Таким образом Близнецы смогут привлечь в свою жизнь удачные стечения обстоятельств и благоприятные события.

Стрельцы

Стрельцам Павел Глоба советует не зацикливаться в августе на материальных желаниях и уделить внимание другим важным вещам.

В результате такого переключения внимания

деньги сами придут к вам, но это произойдет не сразу. Астролог рекомендует наслаждаться моментом и не впадать в депрессию.

Вас ждет невероятный подарок как в финансовой, так и личной сфере. Улыбайтесь, будьте на позитиве, и в таком настроении встречайте радостные события.

Скорпионы

Скорпионам астролог рекомендует в августе отправиться в отпуск. Этот период идеально подходит для отдыха и подзарядки внутренней батарейки.

Возможен страстный роман, а у семейных представителей этого знака Зодиака ожидается благоприятный период в отношениях со своей половинкой.