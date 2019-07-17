Есть опасения, что в Ezerkrasti применяют необоснованную медикаментозную терапию

В Инспекцию омбудсмен обратится на основании заключения сертифицированного психиатра Лиене Йорены, согласно которому есть вероятность того, что назначенная Центром социальной опеки Ezerkrasti медикаментозная терапия не соответствует объективному состоянию здоровья клиентов.

Заключение уже отправлено в Инспекцию с просьбой оценить обоснованность применяемого лечения.

В Бюро отметили, что Йорена вместе с представителями "Латвийского движения за независимую жизнь" в конце мая без предварительного предупреждения посетили филиал Ezerkrasti государственного центра социальной опеки Rīga.

Целью визита было проверить соблюдение данных в 2018 году омбудсменом рекомендаций и решение связанных с ними проблемных вопросов. Также Бюро хотело убедиться в том, происходит ли перемещение клиентов центра из филиала Baldone в филиал Ezerkrasti с соблюдением интересов клиентов.

Руководитель отдела коммуникаций и международного сотрудничества Бюро омбудсмена Рута Силиня сообщила, что, оценив полученную в ходе визитов информацию, пришли к выводу, что ответственные за социальную опеку учреждение госуправления и Министерство благосостояния "совершенно не соблюдают поставленные в предыдущие годы цели и прописанный в документах планирования принцип - движение Латвии к процессу деинституционализации".

По мнению Бюро омбудсмена, Министерство благосостояния делает невозможным обеспечение клиентам предусмотренных министерством основной цели - приближенных к семейной обстановке и качественных услуг.