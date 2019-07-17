Дело Римшевича и Мартинсонса будет рассматривать суд в Юрмале

Дело направлено в Юрмалу, потому что там было завершено преступное деяние, в котором обвиняются Римшевич и Мартинсонс.

Пока что дата рассмотрения дела не назначена.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска ранее сообщила, что Римшевич обвиняется в двух преступлениях - прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

Мартинсонсу инкриминируются два преступления - поддержка предложения взятки и поддержка принятия взятки. Ему тоже предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

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Как сообщалось, 24 мая прокурор Виорика Йиргена приняла новое решение, изменив и дополнив обвинения Римшевичу и Мартинсонсу - дополнительно к уже предъявленным обвинениям обоим инкриминируется также присвоение преступно нажитых 250 000 евро.

Также начат процесс против некоего не названного предприятия о применении принудительных мер воздействия, потому что отмывание денег происходило в интересах этого юридического лица.

Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро, чтобы от имени предприятия приобрести недвижимое имущество. Предприятие Генпрокуратура не называет, но передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщала, что дополнительное обвинение связано со сделкой, когда принадлежащая Мартинсонсу компания MM Investicijas приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.

Римшевича Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в феврале 2018 года. Йиргена тогда сообщила, что дело было начато по заявлениям двух акционеров АО Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.