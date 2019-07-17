Яркий стиль неординарной Варвары Визбор, которую мы скоро увидим и услышим
Уже в пятницу, 19 июля, в 20:30 на открытой сцене в центре Ботанического сада Латвийского Университета фестиваль Botānika в рамках летней программы представит новое событие - большой сольный концерт неординарной, самобытной московской певицы Варвары Визбор. Оцените стиль этой колоритной исполнительницы!
Варвара Визбор - московская певица, обладательница неповторимого тембра и основательница собственного музыкального коллектива. Ее группа создает неповторимый музыкальный узор из фанка и рока, эстрадного джаза и урбанистического фолка, песен советской эстрады и жемчужин авторской песни.
Платья-бюстье, открывающие плечи, юбки-солнце, массивные серьги, высокие каблуки - образ Варвары Визбор возвращает нас в 1950-е, самое женственное десятилетие ХХ века.
Но при этом выглядит она современно благодаря платиновому коку и выбритым вискам. Такого яркого романа с модой на эстраде не случалось уже давно.
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