Яркий стиль неординарной Варвары Визбор, которую мы скоро увидим и услышим

Варвара Визбор - московская певица, обладательница неповторимого тембра и основательница собственного музыкального коллектива. Ее группа создает неповторимый музыкальный узор из фанка и рока, эстрадного джаза и урбанистического фолка, песен советской эстрады и жемчужин авторской песни.

Но при этом выглядит она современно благодаря платиновому коку и выбритым вискам. Такого яркого романа с модой на эстраде не случалось уже давно.