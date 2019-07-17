В будущем нагрузка компонента обязательной закупки электроэнергии (КОЗ) будет переложена на энергонеэффективные предприятия. Об этом в передаче "Зона комфорта" сообщил министр экономики Ральф Немиро (KPV LV). Таким образом, по его словам, КОЗ для потребителей будет отменен. В свою очередь депутат Сейма Ивар Зариньш ("Согласие") указал на возможные риски новой системы.

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Больше платят те, кто загрязняет среду

Во вторник правительство заслушало информационное сообщение министра Ральфа Немиро "О решениях по отмене компонентов обязательной закупки электроэнергии и реализации функций энергетической политики. "Поддержав это сообщение, правительство дало "зеленый свет" предложению Немиро, что начиная с 2021 года расходы на государственную поддержку электроэнергии будут покрываться только из государственного бюджета.

И в передаче журналиста Ильи Козина "Зона комфорта", отвечая на первый вопрос, Немиро подтвердил, что КОЗ будет отменен. Однако, как исходит из информационного сообщения, хоть из счетов жителей и исчезнет позиция с названием "КОЗ", деньги на поддержку "зеленой" энергии государству придется тратить в любом случае.

Немиро утверждает, что, разрабатывая предложения по отмене КОЗ, во внимание принимались и руководящие указания Европейской организации по сотрудничеству и развитию. В частности, нагрузку КОЗ планируется "переложить" с простых потребителей на предприятия, загрязняющие окружающую среды. Однако министр не смог точно ответить, кто эти загрязнители, которым придется платить больше.

"То, что мы предусмотрели: убрать эту плату у потребителя, у предпринимателя, у народного хозяйства. И переложить на то, на что обязательная закупка предусматривалась изначально. Закупка предусматривалась, чтобы мы были в энергетической безопасности, чтобы мы были дружественными окружающей среде", - рассказал Немиро.

"Хоть мы и убираем и перекладываем на бюджет, точно должен быть компенсирующий механизм для тех, кто будет этим загрязнителем. Сейчас мы не может установить, кто конкретно это будет, но мы точно будем говорить об энергоэффективности. Кто энергонеэффективен, тот и должен платить больше. Загрязнитель с большими выбросами парниковых газов - ему тоже точно придется платить больше", - отметил министр экономики.

В свою очередь депутат Сейма и один из главных критиков системы КОЗ Ивар Заринш считает, что дебаты о том, будет ли отменен КОЗ, бессмысленны. Важнее, по его мнению, говорить о том, как привести в порядок систему.

"Покончить с этой аферой КОЗ не означает, что закончатся эти выплаты. Это чисто объективно, что Латвии нужно выполнять эти цели по использованию возобновляемой энергии. Что, в свою очередь, означает, что дополнительные выплаты будут необходимы. Пока что, к сожалению, эти технологии [возобновляемой энергии] неконкурентоспособны.

Важно, чтобы мы платили столько, сколько это было бы экономически обоснованно и необходимо", - сказал депутат Сейма.

Он также указал, что до введения новой системы нужно привести в порядок старую.

"Принцип очень прост. Нужно отделить зерна от плевел. Потому что как было раньше: так как закон дает очень широкое делегирование Кабинету министров, создается регула, в результате которой поддержка оказалась слишком большой, и ее получали коммерсанты, которые, по-сути, вообще не должны были квалифицироваться на такую поддержку", - указал на проблему Зариньш.

Депутат Сейма считает, что, во-первых, нужно проверить коммерсантов и их соответствие получаемой поддержке. Во-вторых, тем, кто требованиям не соответствует, поддержка не полагается. В свою очередь те, кто поддержку получал незаконно - должны вернуть государству деньги. Третье и главное дело, по словам Зариньша - нужно создать понятную и долгосрочную регулировку новой системы.

Одним из самых серьезных рисков в предложениях Немиро об ограничении КОЗ Зариньш считает обложение загрязнителей дополнительным налогом. По его мнению, от этого могут пострадать индустриальные предприниматели. "Это будет серьеной нагрузкой для экспортирующих сфер", - указал Зариньш.

В то же самое время министр экономики Ральф Немиро выразил опасение, что отмена КОЗ будет только формальной. У потребителя КОЗ больше не будет. Но с ростом энергоэффективности выплаты за электроэнергию снизятся.

"Мы приходим к выводу, что зеленая энергия сейчас неконкурентоспособна во всех секторах. Ископаемая энергия - с выбросами СО2. Таким образом мы сталкиваемся с обложением эмиссии СО2 налогами и поддержкой зеленой энергии. Мы идем в абсолютно правильном направлении", - уверен Немиро.

Говоря о времени, в течение которого у жителей могут снизиться счета за электричество, Немиро допускает, что это может произойти уже с 1 января 2020 года. Снижение министр предусматривает в размере примерно 10%. "Я не думаю, что может быть больше 10% от базового тарифа", - сказал Немиро.

В поисках виновных

По словам Ральфа Немиро, созданная весной парламентская следственная комиссия рассмотрит историю вопроса КОЗ. По его мнению, это способ, как публично говорить о возможных виновных, которых следственная комиссия и будет искать. Он считает, что оглашение виновных будет наказанием для публичных лиц.

В свою очередь Ивар Зариньш по поводу создания комиссии всегда был настроен скептически.

"Те, кто хочет что-то расследовать, они могут создать эту комиссию, но обычно после этого руководство комиссией перенимают те, кто расследовать не хочет. Так было всегда", - указал слуга народа.

По его мнению, работа комиссии будет больше ретроспективной.

Новый совет Latvenergo - вопрос нескольких месяцев

Отвечая на вопрос, почему нужно было отправлять в отставку совет Latvenergo в активной фазе реформы КОЗ, министр развеял опасения, что это может значительно повлиять на реализацию предложений по ограничению КОЗ. Старый совет, по его словам, и так не способствовал снижению тарифов на электричество.

Говоря о конкурсе на вакантные места в совете Latvenergo, Немиро утверждает, что работа идет вперед, и по предварительным данным через пару месяцев совет можно будет избрать.

"То что происходит - составляются критерии, приглашаются люди в соответствующую конкурсную комиссию, но это люди из разных секторов, государственного и негосударственного сектора", - сказал Немиро. Министр также отметил, что работа членов комиссии будет добровольной, и не будет оплачиваться.

"Война" алкогольных акцизов - недолгосрочна

В конце передачи гости обсудили и вопрос о недавнем решении Сейма снизить акциз на крепкий алкоголь на 15%, среагировав таким образом на аналогичный шаг Эстонии. По мнению министра экономики, такой ответ Латвии не является долговечным решением, однако ответная реакция была необходима.

"Если эта бизнес-модель построена на налоговых колебаниях или фактически на разнице налогов - она недолговечна", - уверен он

Ивар Зариньш согласился, что решение о снижении акциза не было долгосрочным. По словам депутата, это указывает на то, как строится заполнение госбюджета.