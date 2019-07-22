Бризоль из кабачков: сочная вкуснятина за 10 минут, еще и с мясом!
Автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина на днях поделилась с пользователями соцсетей новым рецептом, который показался нам интересным. Это бризоль из фарша и кабачков. Попробуйте - выглядит очень аппетитно!
- "Готовлю на завтрак, так как много времени приготовление не отнимает. С начинками можно экспериментировать. Хочу отметить, что кабачок здесь не чувствуется, а только лишь дает нежность, сочность и делает блюдо еще вкуснее", - написала Наталья под видео.
Ингредиенты: кабачок - 300 г, яйца - 4 шт., фарш - 100 г, соль - 1/3 ч. л., черный перец - по вкусу; для соуса - 100 г сметаны, 1-2 зубчика чеснока, зелень укропа и соль по вкусу; для начинки - 1 помидор.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!