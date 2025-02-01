Наслаждение для мужчин, компромисс для женщин. Откровенно об удовольствии не для всех

Если секс - подарок бога человечеству, то именно этот вид секса в наших широтах все-таки задуман не для всех. Для многих это было и по-прежнему остается табу. У тех, кто попробовал, есть причины, почему они продолжают наслаждаться или же не касаются этой темы - и этого места - уже никогда. Причины самые разные - каждая из них достойна рассказа. Это очень особенные рассказы. Оцените. Это особый уровень доверия - рассказать о своем опыте, даже анонимно. Вообще, таков и сам анальный секс. Особенный.