Психиатр: причины хронической бессонницы и самые частые ошибки в борьбе с ней

По ее словам, диагноз "хроническая бессонница" ставится, если человеку трудно заснуть более 30 минут, он просыпается ночью и не может снова уснуть, пробуждается раньше необходимого, а на следующий день чувствует себя плохо - снижается концентрация, ухудшается память.

Если такие симптомы повторяются не менее трех раз в неделю в течение трех месяцев, можно говорить о хронической бессоннице.

Если же нарушения сна длятся 2-3 недели, но не более месяца, это острая бессонница, часто связанная с кризисной ситуацией. Также бессонница может сопровождать некоторые физические заболевания, поэтому при ее длительном проявлении стоит проверить здоровье.

По мнению Берзини, острую бессонницу чаще всего вызывают изменения в образе жизни, стресс, эмоциональное выгорание или проблемы в отношениях.

Хроническая бессонница, напротив, чаще связана с поведением и мышлением человека, включая тревожность, которую он сам себе создает.

Она подчеркивает, что попытки лечь пораньше или заставить себя заснуть любой ценой - неэффективны, так как это только усиливает тревожность.

Ошибкой также является попытка компенсировать нехватку сна дневным сном или долгим сном в выходные - это нарушает естественные механизмы регуляции сна.

На качество сна также влияют алкоголь, кофеин, тяжелая пища, недостаточное проветривание, слишком высокая температура в спальне и использование гаджетов перед сном, отметила психиатр и председатель правления клиники GrandVer Наталия Берзиня.

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