Максим Галкин и Алла Пугачева посетили на Кипре спектакль Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой.
ФОТО ⟩ Галкин и Пугачева посетили спектакль Чулпан Хаматовой
В своем Instagram Максим Галкин опубликовал фото звездной пары.
"Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом артистов Чулпан Хаматовой и Максима Суханова! На этот раз в спектакле "Записки сумасшедших" блистательного режиссера Дмитрия Крымова", - написал актер.
Поклонники засыпали пару комплиментами. "Талантливые и порядочные люди везде и всегда будут востребованы!! Браво", "Алла - стиль! Тот случай когда с возрастом выглядит только круче".
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