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ФОТО Галкин и Пугачева посетили спектакль Чулпан Хаматовой

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили на Кипре  спектакль Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой. 

В своем Instagram Максим Галкин опубликовал фото звездной пары.

"Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом артистов Чулпан Хаматовой и Максима Суханова! На этот раз в спектакле "Записки сумасшедших" блистательного режиссера Дмитрия Крымова"​, - написал актер.

Поклонники засыпали пару комплиментами. "Талантливые и порядочные люди везде и всегда будут востребованы!! Браво", "Алла - стиль! Тот случай когда с возрастом выглядит только круче". 

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