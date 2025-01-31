ФОТО Галкин и Пугачева посетили спектакль Чулпан Хаматовой

В своем Instagram Максим Галкин опубликовал фото звездной пары.



"Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом артистов Чулпан Хаматовой и Максима Суханова! На этот раз в спектакле "Записки сумасшедших" блистательного режиссера Дмитрия Крымова"​, - написал актер.

Поклонники засыпали пару комплиментами. "Талантливые и порядочные люди везде и всегда будут востребованы!! Браво", "Алла - стиль! Тот случай когда с возрастом выглядит только круче".

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