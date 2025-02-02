Действительно ли сотрудник Pfizer признался в модификации вируса Covid с целью получения прибыли?

Pfizer в релизе указывает на две ситуации, в которых он в исследованиях модифицирует вирусы Covid. Они не связаны с разработкой вакцин.

Первая ситуация связана с тестированием существующих вакцин. Когда начинает распространяться новый штамм вируса, исследователи Pfizer проверяют, работает ли против него существующая вакцина. Для этого ученые обучают старый штамм вируса встраивать на свою поверхность пиковый белок нового варианта. Пиковый белок - это та часть вируса Covid, которая распознается иммунной системой человека. Тот факт, что новый пиковый белок находится поверх старого вируса, позволяет нам понять, как этот белок влияет на эффективность вакцины.

Вторая ситуация связана с тестированием лекарств. Компания Pfizer изучает, будет ли ее препарат PAXLOVID эффективен, даже если вирус Covid мутирует. Исследователи проверяют это с помощью компьютерного моделирования или путем изменения частей вируса Covid, которые не имеют отношения к его способности заражать людей. Компания Pfizer утверждает, что такие тесты необходимы FDA и другим регулирующим органам.

Можно ли верить словам Джордона Уолкера?

В данный момент нет доказательств, что Уолкер действительно работал или работает в Pfizer, однако предприятие этого не отрицало. Факт-чекеры из Snopes обнаружили, что в системе Pfizer есть адрес электронной почты с его именем и фамилией.