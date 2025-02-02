На Facebook опять стало популярным видео дезинформатора Рудольфа Бреманиса от 2023 года о том, что фармацевтические предприятие Pfizer манипулирует с вирусом Covid, чтобы получить прибыль. Бреманис такой вывод сделал из видео активистов Project Veritas, на котором при помощи скрытой камеры снят якобы сотрудник Pfizer Джордон Уолкер. Бреманис исказил слова Уолкера и умолчал факты о том, что видео не заслуживает доверия.
Действительно ли сотрудник Pfizer признался в модификации вируса Covid с целью получения прибыли?
Бреманис рассказывает:
"Журналисту Джейсу Окифу удалось при помощи скрытой камеры записать разговор, на котором один из директоров Pfizer (...) признает, что они манипулировали с вирусом, со всеми этими новыми вариантами, про которые мы в Латвии слышали от Уги Думписа и всех остальных рассказчиков сказок специально с целью получения прибыли - специально, чтобы запугать людей и чтобы люди вакцинировались сразу, как появляются эти новые варианты".
В частности, Бреманис наводит на мысль, что зарегистрированные в Латвии штаммы Covid созданы искусственно, чтобы были нужны новые вакцины.
Что видно на видео со скрытой камеры?
25 января 2023 года группа правых активистов Project Veritas опубликовало снятое при помощи скрытой камеры видео, на котором говорит некий Джордон Уолкер. Project Veritas утверждает, что Уолкер - исследовательский директор Pfizer, который несет ответственность за планирование исследований с mRNS. Снимающий говорит, что пришел на свидание с Уолкером.
Уолкер на видео рассказывает, что на предприятии идут разговоры о модификации вируса Covid, чтобы в будущем заранее создавать вакцины, эффективные к новым штаммам вируса. В частности, он говорит, что это может произойти в будущем, а не сейчас или произошло ранее", как "пересказал" Бреманис.
Позднее на видео Уолкер виден в другом помещении. Снимающий говорит, что что-то "звучит как генетическая модификация вируса, чтобы получить новые свойства". Уолкер отрицает генетическое модифицирование, но упоминает, что это "что-то" является селекцией в клеточных культурах или живых организмах (на английском - directed evolution). Он также рассказывает, что предприятие делает "структурные мутации" неназванных по названию вирусов, чтобы узнать, можно ли их сделать "сильнее".
Видео смонтировано из нескольких очень коротких клипов, поэтому невозможно сказать, не были ли вырваны слова Уолкера из контекста. В отдельных местах не слышен вопрос снимающего, а только ответ Уолкера. На других фрагментах непонятно, говорит ли Уолкер о вирусе Covid, о другом вирусе, о вирусах в целом, о настоящем или будущем.
В конце видео слова Уолкера комментирует дезинформатор Роберт Мэлоун, который регулярно лжет о вакцинах от Covid.
Что говорит Pfizer?
Через несколько дней после того, как видео распространилось на интернет-платформах, Pfizer опубликовал пресс-релиз, в котором отрицает, что при разработки вакцин от Covid наделяет вирус новыми свойствами. Этого не происходит ни в результате модификации вирусов, ни в результате их селекции.
Пол Оффит, член Консультативного комитета по вакцинам и биологическим препаратам Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), объясняет, что подобные эксперименты строго контролируются в США. Поэтому, если бы компания Pfizer проводила их, это стало бы достоянием общественности.
Pfizer в релизе указывает на две ситуации, в которых он в исследованиях модифицирует вирусы Covid. Они не связаны с разработкой вакцин.
Первая ситуация связана с тестированием существующих вакцин. Когда начинает распространяться новый штамм вируса, исследователи Pfizer проверяют, работает ли против него существующая вакцина. Для этого ученые обучают старый штамм вируса встраивать на свою поверхность пиковый белок нового варианта. Пиковый белок - это та часть вируса Covid, которая распознается иммунной системой человека. Тот факт, что новый пиковый белок находится поверх старого вируса, позволяет нам понять, как этот белок влияет на эффективность вакцины.
Вторая ситуация связана с тестированием лекарств. Компания Pfizer изучает, будет ли ее препарат PAXLOVID эффективен, даже если вирус Covid мутирует. Исследователи проверяют это с помощью компьютерного моделирования или путем изменения частей вируса Covid, которые не имеют отношения к его способности заражать людей. Компания Pfizer утверждает, что такие тесты необходимы FDA и другим регулирующим органам.
Можно ли верить словам Джордона Уолкера?
В данный момент нет доказательств, что Уолкер действительно работал или работает в Pfizer, однако предприятие этого не отрицало. Факт-чекеры из Snopes обнаружили, что в системе Pfizer есть адрес электронной почты с его именем и фамилией.
В свою очередь факт-чекеры из FactCheck.org обнаружили, что у Уолкера - высшее образование в медицине. После учебы он год работал хирургом, после чего присоединился к фирме бизнес-консультаций Boston Consulting Group. В другом видео, на котором Project Veritas раскрывает скрытую камеру, Уолкер поясняет, что он не ученый, но у него есть опыт в сфере консультаций. В том же видео Уолкер признает, что врал о манипулировании с вирусом, чтобы оставить на свидании хорошее впечатление.
По мнению нескольких экспертов в этой области, Уокер не понимает, о чем говорит, и вряд ли имеет отношение к экспериментам. Об этом свидетельствуют его высказывания. Например, микробиолог Стэнли Перлман и исследователь вирусной эволюции Тайлер Старр раскритиковали предположение Уокера о том, что новые штаммы вируса Covid могут быть получены путем разведения их на обезьянах. По мнению экспертов, это было бы дорого и бессмысленно.
Что такое Project Veritas?
Project Veritas - правая активистская организация, регулярно публикующая отредактированные, тайно снятые видеоролики скандального содержания. Ранее организация уже публиковала недостоверную информацию, например, о якобы имевших место фальсификациях на президентских выборах в США в 2020 году в Пенсильвании и Миннесоте в пользу Демократической партии. Исследователи из Университета Вашингтона и Стэнфордского университета пришли к выводу, что обман в Миннесоте, вероятно, был организованной дезинформацией, в которой Project Veritas сотрудничал с кампанией Дональда Трампа.
Вывод: в видеоролике Project Veritas Джордон Уокер говорит о том, что компания обсуждает возможность модификации вируса Covid в будущем, чтобы вакцины против новых штаммов вируса были готовы заранее. Это не означает, что это уже делается или что прежние варианты Covid в Латвии были созданы искусственно. Позднее Уолкер заявил, что солгал. Неизвестно, действительно ли Уолкер работал в компании Pfizer в 2023 году и участвовал в испытаниях вакцины Covid. Компания Pfizer отрицает, что при разработке вакцин Covid она добавляет вирусам новые свойства. Project Veritas - это правая активистская группа, которая ранее распространяла недостоверную информацию.
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