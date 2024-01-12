Что происходит на закрытых секс-вечеринках в самом центре Риги?

Фетиш-гей-клуб Bunker Cruising Bar расположен на улице Альфреда Калниня, недалеко от известного в латвийском ЛГБТ-сообществе заведения TOP. В Bunker женщинам попасть не просто, ведь туда допускаются только мужчины. Лишь по субботам женщины могут посетить это заведение, когда там проходят свингер-вечера. Как проходят секс-оргии? Что с безопасностью? Обязательно ли принимать участие? Об этом и многом другом рассказываем в репортаже RUS TVNET.