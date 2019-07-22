Скончался 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят"

В возрасте 29 лет ушел из жизни шеф-редактор телевизионной программы "Пусть говорят" Денис Коновалов. Об этом сообщается на официальном сайте Первого канала.
Коллеги отмечают, что он посвящал сыну все свободное время и был "просто влюблен в телевидение". Каждый раз после съемок к нему на площадку приходил маленький сын.
Денис работал вместе с женой Алиной, которая была его правой рукой. Вместе они создавали большие рейтинговые программы.
"Он всю жизнь мечтал работать шеф-редактором на "Пусть говорят", и он добился этого сам. Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал.
Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там", - цитирует Первый канал Алину Коновалову.
Причина смерти не сообщается.
Сам Денис родом из Кузбасса. Четыре года работал шахтером, а потом достиг своей мечты и стал работать на телевидении. Популярная программа "Пусть говорят" выходит с августа 2005 года. Осенью 2017 года Андрей Малахов перешел на канал "Россия 1", а новым ведущим стал Дмитрий Борисов.