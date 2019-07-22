Скончался 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят"

Коллеги отмечают, что он посвящал сыну все свободное время и был "просто влюблен в телевидение". Каждый раз после съемок к нему на площадку приходил маленький сын.

"Он всю жизнь мечтал работать шеф-редактором на "Пусть говорят", и он добился этого сам. Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал.

Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там", - цитирует Первый канал Алину Коновалову.