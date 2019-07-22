Суд заочно приговорил воюющего на Донбассе Бенеса Айо к аресту

21 мая этого году суд Видземского предместья на закрытом заседании применил к Бенесу Айо меру пресечения - арест. Айо обвиняется в поддержке терроризма и терроризме.

Это означает, что когда Айо в следующий раз попадет на территорию Латвии или будет задержан в одной из стран, которая сотрудничает с Латвией в выдаче, он попадет в тюрьму в Латвии.

Документы о решении суда высланы по месту жительства Айо в Латвии, и самому обвиняемому об этом сообщили близкие, так как сейчас Айо находится на оккупированной Россией территории Украины.

Служба госбезопасности случай с Айо не комментирует, но указывает, что службе известные отдельные случаи, когда подданные Латвии направлялись в зону конфликта в Украине. Зафиксированы и случаи, когда воюющие там подданные Латвия возвращались домой - в качестве примера был упомянут случая Артема Скрипника.

"Защищая интересы контрразведывательной службы, Служба государственной безопасности воздерживается от называния конкретного числа [воюющих на территории Украины подданных Латвии], однако оно превышает десять. В распоряжении СГБ есть и информация об отдельных случаях, когда подданные Латвии погибали или были заключены под стражу на территориях Украины, контролируемых прокремлевскими сепаратистами", - проинформировала служба.