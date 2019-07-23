Вт, 23.07.2019
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Рейрс начал служебную проверку в отношении гендиректора СГД; не исключена смена Яунземе

Янис Рейрс и Иева Яунземе

ФОТО: Valsts kanceleja

Министр финансов Янис Рейрс начал служебную проверку в отношении гендиректора Службы госдоходов (VID) Иевы Яунземе в связи с ее высказываниями в СМИ и бюджетной комиссии Сейма, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении "Новостей TV3".

Проверка в отношении Яунземе была начата 27 июня, уже создана и особая комиссия. Руководить комиссией будет заместитель руководителя юридического отдела Министерства финансов Лига Вуцене, а в состав вошли бывший руководитель финансовой полиции и VID Каспар Чернецкий и бывший руководитель VID Карлис Кетнес, который сейчас работает в бюджетном департаменте Минфина.

Чернецкий сейчас также является советником Рейрса по вопросам налогов, таможни и ограничения теневой экономики. Обоснование проверки - недовольство Рейрса высказываниями Яунземе в интервью Янису Домбурсу и в бюджетной комиссии Сейма.

Рейрс сейчас находится в отпуске, поэтому получить комментарий министра не предоставляется возможным.

Информация, имеющаяся в распоряжении "Новостей TV3" свидетельствует, что дисциплинарное наказание к Яунземе пока что не применено. Передаче известно, что в основе проверок также недовольство Рейрса работой гендиректора, поэтому не исключено, что Яунземе будет сменена.

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