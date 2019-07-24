NEPLP требует объяснений от журналиста LR, обвинившего начальство в политической предвзятости

NEPLP хочет получить подтверждение того, что в распоряжении Купча находятся информация и факты, которые доказывают политическое влияние. NEPLP будет ждать ответа до конца недели.

Заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш подчеркнул, что прямой обязанностью правления Latvijas Radio является обеспечение политического нейтралитета публичных СМИ. Аболиньш считает, что заявления журналиста требуют выяснения правды.

Купчс заявил агентству LETA, что требование объяснений само по себе является политическим давлением, потому как зампредседателя также связан с Нацобъединением.

Как уже сообщалось, новостная служба Latvijas Radio выразила недоверие правлению предприятия и потребовало его отставки.

Работники новостной службы Latvijas Radio написали открытое письмо, описывающее ситуацию на предприятии, к правлению Latvijas Radio, NEPLP, комиссии по правам человека и общественным делам Сейма, Министерству культуры, Кабинету министров, президенту страны Эгилу Левитсу и СМИ.

В письме говорится, что высказанные в 2017 году сомнения Латвийской ассоциации журналистов по поводу избрания членов правления Latvijas Radio и назначения на место одного из членов правления человека, связанного с политическими партиями, оправдались.

"Бездействие и осознанные действия членов правления Latvijas Radio свидетельствуют о том, что существование сильного и независимого общественного радио не входит в сферу их интересов. Более того, со времени назначения нынешнего правления Latvijas Radio руководство радиостанции не только допустило существенное ослабление новостной службы Latvijas Radio, но и осознанно нанесло вред службе новостей, от которой напрямую зависит информированность и безопасность общества", - сказано в письме.

Авторы письма подчеркивают, что за прошлый год новостную службу Latvijas Radio покинули восемь профессиональных журналистов, а, согласно проведенному аудиту, нагрузка корреспондентов службы новостей составляет 123%. Правление до сих пор не предприняло никаких действий для снижения нагрузки на работников.

Шестеро из корреспондентов, покинувших Latvijas Radio в прошлом году, обосновали свой уход низким уровнем заработной платы, однако правление отказалось поднимать зарплаты, вместо этого уменьшив объем содержания и ликвидировав штатное место.

Таким образом корреспонденты получили прибавку к зарплате в 60 евро, что повысило зарплаты сотрудников на 8%, не вернув их на докризисный уровень, когда зарплаты были урезаны на 30 - 50%.

В то же время зарплата членов правления Latvijas Radio со времени их назначения выросла на 18%, приблизившись к 5000 евро. Правление радиостанции отвергло предложение новостной службы о ликвидации мест двух советников, получающих зарплаты в несколько тысяч евро, что, по мнению работников Latvijas Radio, говорит об отсутствии солидарности с сотрудниками.

Принимая во внимание все вышесказанное, работники службы новостей требуют отстранения правления Latvijas Radio, оставляя за собой право информировать Европейское объединение радиоорганизаций о кризисной ситуации на радиостанции, а также организовывать акции протеста и забастовки.