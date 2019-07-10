Новостная служба Latvijas Radio требует отставки правления предприятия

Работники новостной службы Latvijas Radio написали открытое письмо, описывающее ситуацию на предприятии, к правлению Latvijas Radio, Национальному совету электронных СМИ (NEPLP), комиссии по правам человека и общественным делам Сейма, Министерству культуры, Кабинету министров, президенту страны Эгилу Левитсу и СМИ.

В письме говорится, что высказанные в 2017 году сомнения Латвийской ассоциации журналистов по поводу избрания членов правления Latvijas Radio и назначения на место одного из членов правления человека, связанного с политическими партиями, оправдались.

"Бездействие и осознанные действия членов правления Latvijas Radio свидетельствуют о том, что существование сильного и независимого общественного радио не входит в сферу их интересов. Более того, со времени назначения нынешнего правления Latvijas Radio руководство радиостанции не только допустило существенное ослабление новостной службы Latvijas Radio, но и осознанно нанесло вред службе новостей, от которой напрямую зависит информированность и безопасность общества", - сказано в письме.

Авторы письма подчеркивают, что за прошлый год новостную службу Latvijas Radio покинули восемь профессиональных журналистов, а, согласно проведенному аудиту, нагрузка корреспондентов службы новостей составляет 123%. Правление до сих пор не предприняло никаких действий для снижения нагрузки на работников.

Шестеро из корреспондентов, покинувших Latvijas Radio в прошлом году, обосновали свой уход низким уровнем заработной платы, однако правление отказалось поднимать зарплаты, вместо этого уменьшив объем содержания и ликвидировав штатное место.

Таким образом корреспонденты получили прибавку к зарплате в 60 евро, что повысило зарплаты сотрудников на 8%, не вернув их на докризисный уровень, когда зарплаты были урезаны на 30 - 50%.

В то же время зарплата членов правления Latvijas Radio со времени их назначения выросла на 18%, приблизившись к 5000 евро. Правление радиостанции отвергло предложение новостной службы о ликвидации мест двух советников, получающих зарплаты в несколько тысяч евро, что, по мнению работников Latvijas Radio, говорит об отсутствии солидарности с сотрудниками.

Принимая во внимание все вышесказанное, работники службы новостей требуют отстранения правления Latvijas Radio, оставляя за собой право информировать Европейское объединение радиоорганизаций о кризисной ситуации на радиостанции, а также организовывать акции протеста и забастовки.