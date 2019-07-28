Павел Глоба рассказал, какие перемены принесет каждому осень 2019 года
Осень уже не за горами, и она, как уверяет известный росийский астролог Павел Глоба, принесет с собой некоторые перемены для представителей всех знаков Зодиака. Причем изменения могут коснуться разных сфер жизни и деятельности, - как личной, так и профессиональной.
Овнам осень принесет карьерный рост, а следовательно - увеличение достатка.
Для Тельцов золотое время года запомнится путешествием, которое пройдет в кругу семьи или друзей. Астролог советует отправится туда, где вы еще не были.
Что касается Близнецов, то осенняя пора будет благоприятной для любых начинаний, а все задумки успешное воплотятся в жизнь.
Раков с приходом осени ждут насущные вопросы в карьере и бизнесе, что захватит их целиком. Однако
Павел Глоба советует представителям данного знака Зодиака не уходить в эти сферы с головой, ведь в мире есть еще много чего интересного.
Львам осенью следует обратить внимание на своих друзей и семью, ведь кому-то из них потребуется помощь.
Для Дев это время года ознаменуется анализом и работой над ошибками прошлого. Ведь только избавившись от гнета воспоминаний, они смогут двигаться вперед.
Для рожденных под знаком Весов осень станет прекрасным временем для открытия в себе новых талантов и способностей. Хобби может со временем перерасти в успешный бизнес.
Скорпионам осенний период прекрасно подходит для саморазвития.
Эксперт советует, не теряя времени, приступить к освоению новой профессии или приобщиться к необычному хобби.
Депрессия и хандра могут стать в это время года спутниками Стрельцов. Во избежание этого астролог советует чаще общаться со старыми друзьями.
Козерогам Павел Глоба посулил этой осенью серьезные и хорошие перемены, которые могут быть связаны даже с переездом в другой город или в соседнюю страну.
Эгоизм Водолеев часто мешает им строить здоровые отношения с людьми.
Поэтому, как советует астролог, именно этой осенью стоит пересмотреть свое поведение и постараться измениться к лучшему.
Для Рыб уже в скором времени наступит пора по осуществлению многих планов или бизнес-проектов, о которых ранее они могли только мечтать.