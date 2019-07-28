Павел Глоба рассказал, какие перемены принесет каждому осень 2019 года

Овнам осень принесет карьерный рост, а следовательно - увеличение достатка.

Для Тельцов золотое время года запомнится путешествием, которое пройдет в кругу семьи или друзей. Астролог советует отправится туда, где вы еще не были.

Что касается Близнецов, то осенняя пора будет благоприятной для любых начинаний, а все задумки успешное воплотятся в жизнь.

Раков с приходом осени ждут насущные вопросы в карьере и бизнесе, что захватит их целиком. Однако

Павел Глоба советует представителям данного знака Зодиака не уходить в эти сферы с головой, ведь в мире есть еще много чего интересного.

Львам осенью следует обратить внимание на своих друзей и семью, ведь кому-то из них потребуется помощь.

Для Дев это время года ознаменуется анализом и работой над ошибками прошлого. Ведь только избавившись от гнета воспоминаний, они смогут двигаться вперед.

Для рожденных под знаком Весов осень станет прекрасным временем для открытия в себе новых талантов и способностей. Хобби может со временем перерасти в успешный бизнес.

Скорпионам осенний период прекрасно подходит для саморазвития.

Эксперт советует, не теряя времени, приступить к освоению новой профессии или приобщиться к необычному хобби.

Депрессия и хандра могут стать в это время года спутниками Стрельцов. Во избежание этого астролог советует чаще общаться со старыми друзьями.

Козерогам Павел Глоба посулил этой осенью серьезные и хорошие перемены, которые могут быть связаны даже с переездом в другой город или в соседнюю страну.

Эгоизм Водолеев часто мешает им строить здоровые отношения с людьми.

Поэтому, как советует астролог, именно этой осенью стоит пересмотреть свое поведение и постараться измениться к лучшему.