Вс, 28.07.2019
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Павел Глоба рассказал, какие перемены принесет каждому осень 2019 года
Коротко о самом главном

ФОТО: скриншот nstagram.com/numerologia_pavel_globa

Осень уже не за горами, и она, как уверяет известный росийский астролог Павел Глоба, принесет с собой некоторые перемены для представителей  всех знаков Зодиака. Причем изменения могут коснуться разных сфер жизни и деятельности, - как личной, так и профессиональной.

Овнам осень принесет карьерный рост, а следовательно - увеличение достатка.

Для Тельцов золотое время года запомнится путешествием, которое пройдет в кругу семьи или друзей. Астролог советует отправится туда, где вы еще не были.

Что касается Близнецов, то осенняя пора будет благоприятной для любых начинаний, а все задумки успешное воплотятся в жизнь.

Раков с приходом осени ждут насущные вопросы в карьере и бизнесе, что захватит их целиком. Однако

Павел Глоба советует представителям данного знака Зодиака не уходить в эти сферы с головой, ведь в мире есть еще много чего интересного.

Львам осенью следует обратить внимание на своих друзей и семью, ведь кому-то из них потребуется помощь.

Для Дев это время года ознаменуется анализом и работой над ошибками прошлого. Ведь только избавившись от гнета воспоминаний, они смогут двигаться вперед.

Для рожденных под знаком Весов осень станет прекрасным временем для открытия в себе новых талантов и способностей. Хобби может со временем перерасти в успешный бизнес.

Скорпионам осенний период прекрасно подходит для саморазвития.

Эксперт советует, не теряя времени, приступить к освоению новой профессии или приобщиться к необычному хобби.

Депрессия и хандра могут стать в это время года спутниками Стрельцов. Во избежание этого астролог советует чаще общаться со старыми друзьями.

Козерогам Павел Глоба посулил этой осенью серьезные и хорошие перемены, которые могут быть связаны даже с переездом в другой город или в соседнюю страну. 

Эгоизм Водолеев часто мешает им строить здоровые отношения с людьми.

Поэтому, как советует астролог, именно этой осенью стоит пересмотреть свое поведение и постараться  измениться к лучшему.

Для Рыб уже в скором времени наступит пора по осуществлению многих планов или бизнес-проектов, о которых ранее они могли только мечтать.

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