Они вместе уже более 20 лет: супруга Кауперса откровенно рассказала об отношениях

"Мы настолько разные! Иногда говорю: как мы можем быть вместе, если у нас нет ничего общего?! И тогда Ренарс отвечает... У него на русском языке есть песня "Осень", для которой Сергей Тимофеев написал слова: "Если бы мы были похожи, мы прошли бы мимо друг друга (..)"", - рассказала в интервью Агнесе.

Она призналась, что у них с Ренарсом очень разные интересы, например, Агнесе слушает совсем другую музыку. К тому же, она любит адреналин и скорость, а Ренарс, по ее словам, гораздо спокойнее, ему нравится проводить время дома.

"Думаю, что по-настоящему общее у нас - лишь дети", - сказала жена Ренарса Кауперса.

Также у супругов очень разный характер: "Я зачастую слишком прямолинейна, а он - слишком дипломатичен", - добавила она.

Несмотря на различия в характере, Агенесе признается, что им повезло друг с другом: "Нам с Ренарсом повезло друг с другом. Были сложности, но... Со временем ты понимаешь, что все пройдет и снова будет хорошо.

У нас бывают хорошие и плохие дни, волнения в нашем море, но основы - стабильны.

Думаю, я могла бы жить и с кем-то другим, но тогда у нас бы не было классных сыновей. Очень многое зависит от нас самих, мы же те, кто создает эти отношения".

Как известно, Агнесе и Ренарс вместе уже более 20 лет. Семья вырастила близнецов - сейчас Эмилю и Эдгару уже 23 года, они пошли по стопам отца и поют в группе Carnival Youth. Также в семье в 2011 году родился Аарон.