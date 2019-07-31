Ср, 31.07.2019
По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Кезбере: Есть явные признаки того, что новым политическим силам нужны два свободных места в NEPLP

Кезбере: Есть явные признаки того, что новым политическим силам нужны два свободных места в NEPLP

Даце Кезбере

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В кулуарах есть явные признаки того, что новым политическим силам нужны два свободных места в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP), заявила председатель NEPLP Даце Кезбере.

NEPLP информировал, что Кезбере не исключает возможности оставить свою должность. По ее словам, окончательное решение будет принято в сентябре, когда Сейм и правительство полноценно возобновят свою работу.

Кезбере не исключает своей отставки, потому что она в глазах других стала

"препятствием для оказания новыми политическими силами поддержки латвийским общественным медиа и для развития политики медиа в целом".

По ее словам, разговоры в кулуарах свидетельствуют о том, что новым политическим силам нужны два свободных места в NEPLP, одно из которых уже освободилось после ухода в отставку бывшего члена совета NEPLP Гунты Лидаки.

"И они пытаются найти хотя бы формальные причины для разрушения моей репутации и репутации NEPLP", - сказала Кезбере.

В августе Кезбере обещает полноценно выполнять свои обязанности, чтобы вместе с коллегами стабилизировать критическую ситуацию на Латвийском радио.

Как сообщалось, руководитель NEPLP Даце Кезбере думает о том, чтобы покинуть эту должность. Эту информацию она подтвердила агентству LETA. Кезбере сообщила, что пока заявление об уходе не написала, но сделает это.

На данный момент совет работает в четырех человек. В апреле решение об уходе из NEPLP приняла член совета Гунта Лидака. После ее ухода конкурс на вакантное место объявлен не был, и члены совета поделили между собой обязанности бывшей коллеги.

Как сообщалось ранее, Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) обратилась в Сейм, требуя освободить от занимаемых должностей членов NEPLP. Организация просит Сейм безотлагательно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов правления совета, а также незамедлительно разработать и ввести новую модель управления СМИ.

ЛАЖ считает, что нынешний NEPLP недостаточно компетентен, ответственен и не нацелен на конструктивное взаимодействие со средствами СМИ в решении важных для них вопросов.

У NEPLP сложился конфликт с большинством представителей этой сферы и не видны признаки того, что ситуация будет улучшаться. NEPLP лишился доверия медиаорганизаций и их сотрудников, говорится в письме ЛАЖ Сейму.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ