Кезбере: Есть явные признаки того, что новым политическим силам нужны два свободных места в NEPLP

В кулуарах есть явные признаки того, что новым политическим силам нужны два свободных места в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP), заявила председатель NEPLP Даце Кезбере.
NEPLP информировал, что Кезбере не исключает возможности оставить свою должность. По ее словам, окончательное решение будет принято в сентябре, когда Сейм и правительство полноценно возобновят свою работу.
Кезбере не исключает своей отставки, потому что она в глазах других стала
"препятствием для оказания новыми политическими силами поддержки латвийским общественным медиа и для развития политики медиа в целом".
По ее словам, разговоры в кулуарах свидетельствуют о том, что новым политическим силам нужны два свободных места в NEPLP, одно из которых уже освободилось после ухода в отставку бывшего члена совета NEPLP Гунты Лидаки.
"И они пытаются найти хотя бы формальные причины для разрушения моей репутации и репутации NEPLP", - сказала Кезбере.
В августе Кезбере обещает полноценно выполнять свои обязанности, чтобы вместе с коллегами стабилизировать критическую ситуацию на Латвийском радио.
Как сообщалось, руководитель NEPLP Даце Кезбере думает о том, чтобы покинуть эту должность. Эту информацию она подтвердила агентству LETA. Кезбере сообщила, что пока заявление об уходе не написала, но сделает это.
На данный момент совет работает в четырех человек. В апреле решение об уходе из NEPLP приняла член совета Гунта Лидака. После ее ухода конкурс на вакантное место объявлен не был, и члены совета поделили между собой обязанности бывшей коллеги.
Как сообщалось ранее, Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) обратилась в Сейм, требуя освободить от занимаемых должностей членов NEPLP. Организация просит Сейм безотлагательно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов правления совета, а также незамедлительно разработать и ввести новую модель управления СМИ.
ЛАЖ считает, что нынешний NEPLP недостаточно компетентен, ответственен и не нацелен на конструктивное взаимодействие со средствами СМИ в решении важных для них вопросов.
У NEPLP сложился конфликт с большинством представителей этой сферы и не видны признаки того, что ситуация будет улучшаться. NEPLP лишился доверия медиаорганизаций и их сотрудников, говорится в письме ЛАЖ Сейму.