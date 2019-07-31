Кезбере может покинуть должность руководителя NEPLP

Руководитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере может покинуть должность. Эту информацию она подтвердила агентству LETA.
Кезбере сообщила, что пока заявление об уходе не написала, но сделает это.
Более подробную информацию NEPLP предоставит во второй половине дня.
Как сообщалось, Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) обратилась в Сейм, требуя освободить от занимаемых должностей членов NEPLP.
Организация просит Сейм безотлагательно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов правления совета, а также незамедлительно разработать и ввести новую модель управления СМИ.
ЛАЖ считает, что нынешний NEPLP недостаточно компетентен, ответственен и не нацелен на конструктивное взаимодействие со средствами СМИ в решении важных для них вопросов.
У NEPLP сложился конфликт с большинством представителей этой сферы и не видны признаки того, что ситуация будет улучшаться.
NEPLP лишился доверия медиаорганизаций и их сотрудников, говорится в письме ЛАЖ Сейму. Ассоциация также добавляет, что по поводу соответствия деятельности ряда членов совета репутационным требованиям высказаны обоснованные сомнения.