Гороскоп Василисы Володиной на август 2019 года

Дева

Девы с приближением осени будут становиться все более харизматичными и обаятельными. Звезды постепенно будут увеличивать их привлекательность в глазах противоположного пола. Помимо этого, будет повышаться и настроение, а также степень удачливости.

В делах и на работе представителям этого знака Зодиака стоит сохранять последовательность, прислушиваться и присматриваться к мелочам, к словам окружающих.

В непривычных ситуациях полезными станут расчетливость и осторожность.

В любви же Девам желательно избегать ревности, из-за которой могут возникнуть новые проблемы или обостриться старые.

Весы

Весам в конце августа не стоит перетягивать на себя чужие проблемы. Звезды и планеты хотят, чтобы они сторонились общения с неприятными людьми, которые могут оказывать негативное влияние. Оно помешает появлению у Весов новых взглядов на жизнь.

Больше всего представителям этого знака зодиакального круга будет везти в начале августа, но потом удача начнет медленно уходить. Чтобы удерживать ее рядом с собой как можно дольше,

нужно избавиться от зависти и обид и не делиться с окружающими своими планами. У Весов очень много различных достоинств, которые нужно пускать в ход, не дожидаясь удобного случая.

Скорпион

У Скорпионов начинается период, когда влияние космоса стабильно и не вызывает никаких неприятных отклонений в энергетике. Серьезных перемен не ожидается, зато планеты и звезды поспособствуют спокойным и размеренным делам, отдыху. В августе Скорпионам желательно полагаться лишь на самих себя.

Это касается не только работы, но и домашних дел. Не стоит спрашивать мнение окружающих по поводу того или иного решения, потому что оно может оказаться чрезмерно критичным.

Скорпионам следует почаще делать уборку. Чистота в доме нейтрализует потоки негативной энергии.

Стрелец

Стрельцам желательно сфокусироваться на финансовой сфере. Август станет месяцем успешных дел, заключения важных сделок. Можно сменить работу, найти новые источники дохода. Возможно случайное поступление средств, повышение доходов.

В любовных делах представителей этого знака могут ждать некоторые трудности, особенно в самом начале месяца. Чтобы избежать конфликтов, важно быть искренними и добродушными.

Козерог

Козероги могут проявлять активность во всех сферах, поскольку звезды и планеты будут находиться в очень благоприятном положении почти весь месяц, открыв представителям этого знака Зодиака новые возможности.

Желательно избегать общения с чрезмерно самовлюбленными людьми, потому что Козерогам понадобится эмоциональная поддержка, оказать которую такие люди не способны.

В делах и на работе стоит остерегаться халатности, неосмотрительности. Новые идеи желательно пока хранить в секрете. В любви опасной станет импульсивность. Адекватное восприятие чужой критики - ключ к эффективному взаимодействию.

Водолей

У Водолеев в августе ожидается обострение трудностей в общении с людьми. Особенно следует остерегаться энергетических вампиров и манипуляторов. Обязанности и важные дела желательно не перекладывать на других.

Звезды и планеты сделают так, что в августе Водолеям будет гораздо проще заниматься юридическими вопросами.

Стоит избегать крупных трат, необдуманных решений и импульсивности. Можно с головой окунуться в дела, но лучше делать это без лишних рисков.

Некоторым представителям этого знака придется пойти первыми на примирение с друзьями или близкими. Пора зарыть топор войны.

Рыбы

Чтобы избежать разочарования в людях, Рыбам важно избавиться от иллюзий. В августе стоит научиться принимать людей такими, какие они есть, вместе со всеми их недостатками и страхами. У каждого из нас есть свои типичные ошибки, которые мы повторяем из раза в раз. В этом месяце есть возможность их разглядеть и постараться не совершать.

Один из самых полезных жизненных навыков в августе для Рыб - умение абстрагироваться от обид и негатива. Не нужно зацикливаться на неприятностях, обижаться, таить злобу.