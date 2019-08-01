"У него с финансами не ахти": Стали известны доходы Бари Алибасова

За четыре месяца 2018 года Бари Каримович заработал 3,47 миллиона рублей (49,3 тысячи евро).

СМИ стало известно о доходах продюсера благодаря справке Алибасова о доходах (2 НДФЛ).

Так в сентябре 2018 года продюсер заработал 115 тысяч рублей (1,6 евро), в октябре — 57,5 тысячи (818 евро), а ноябре его доход вырос до миллиона 725 тысяч (24,5 тысяч евро) благодаря тому, что канал НТВ показал фильм о свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре продюсер получил 1,15 миллиона рублей (14,4 тысячи евро).

Фирма "Бариал", которой владеет Алибасов имеет нулевой доход.

"Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее.

Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто", - цитирует издание слова источника.

Основным заработком Алибасова стало участие в телешоу. Скорее всего и последняя история с отравлением - это тоже пиар для заработка денег.

Кроме того Бари Каримович заявил, что не будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот".

"Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться", - цитирует продюсера ТАСС.