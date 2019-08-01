"У него с финансами не ахти": Стали известны доходы Бари Алибасова

Музыкант и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов оказывается не так много зарабатывает, как кажется. Журналисты выяснили каково финансовое состояние артиста на данный момент. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".
За четыре месяца 2018 года Бари Каримович заработал 3,47 миллиона рублей (49,3 тысячи евро).
СМИ стало известно о доходах продюсера благодаря справке Алибасова о доходах (2 НДФЛ).
Так в сентябре 2018 года продюсер заработал 115 тысяч рублей (1,6 евро), в октябре — 57,5 тысячи (818 евро), а ноябре его доход вырос до миллиона 725 тысяч (24,5 тысяч евро) благодаря тому, что канал НТВ показал фильм о свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре продюсер получил 1,15 миллиона рублей (14,4 тысячи евро).
Фирма "Бариал", которой владеет Алибасов имеет нулевой доход.
"Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее.
Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто", - цитирует издание слова источника.
Основным заработком Алибасова стало участие в телешоу. Скорее всего и последняя история с отравлением - это тоже пиар для заработка денег.
Кроме того Бари Каримович заявил, что не будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот".
"Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться", - цитирует продюсера ТАСС.
Напомним, Алибасов попал в больницу 4 июня, когда стало известно, что он по ошибке выпил средство для прочистки труб "Крот".