В новом сезоне шоу "Танцы" будет самое большое количество кастингов за всю историю проекта

Пять сезонов шоу доказали, что талантливый и артистичный танцовщик может добиться не меньшей популярности, чем музыкант или актер.

Благодаря шоу многие зрители узнали, что такое вог, контемп и дэнсхолл, и теперь ни за что не перепутают стрит-джаз и хип-хоп.

Крутейшие наставники и хореографы шоу дали возможность поверить в себя тысячам молодых людей, для которых танцы – это не просто увлечение, а смысл жизни.

Первый выпуск нового сезона шоу "Танцы" выйдет в эфир ТНТ 24 августа в 21.00. Зрителей ждет встреча с тремя наставниками – Мигелем, Егором Дружининым и Татьяной Денисовой, а также бессменной ведущей шоу Ляйсан Утяшевой. Более 2 тысяч желающих прислали свои заявки на участие в 6 сезоне проекта. Они уже приготовились к этапу кастингов, тяжелейшим испытаниям на отборах в команды к наставникам, еженедельным грандиозным концертам и закулисной жизни, наполненной самыми искренними эмоциями и переживаниями.