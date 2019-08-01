Серена Уильямс создала идеальное алое платье для любой фигуры
Как известно, в конце мая прошлого года прославленная американская теннисистка Серена Уильямс запустила свой собственный бренд одежды с нетривиальным названием Serena, а также открыла одноименный Интернет-магазин. Очередную свою модную новинку спортсменка презентовала в Instagram.
На днях королева кортов представила свое новое творение - алое платье, которое для начала продемонстрировала на себе.
"У нас жаркое лето на @serena. Я разработала платье Twist Front Dress для всех женщин и для любой фигуры", - рассказала Уильямс на видео,
подчеркнув, что все люди в мире уникальны, и у каждой женщины своя фигура, индивидуальные черты лица, особенные чувства.
Компанию спортсменке и дизайнеру составили шесть абсолютно разных по комплекции женщин, которые вслед за ней примерили это платье и поделились своими ощущениями.
"Я соблазнительна и полностью уверена в себе", - сказала одна из них. Другая же призналась: "Я чувствую себя пряной, как перчик халапеньо".
Галерея: Серена Уильямс на Australian Open
Галерея: Наряды Серены Уильямс