Чт, 1.08.2019
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Серена Уильямс создала идеальное алое платье для любой фигуры
Снимаем шляпу!

Серена Уильямс

ФОТО: Florian Eisele/AP/Scanpix

Как известно, в конце мая прошлого года прославленная американская теннисистка Серена Уильямс запустила свой собственный бренд одежды с нетривиальным названием Serena, а также открыла одноименный Интернет-магазин. Очередную свою модную новинку спортсменка презентовала в Instagram.

На днях королева кортов представила свое новое творение - алое платье, которое для начала продемонстрировала на себе.

"У нас жаркое лето на @serena. Я разработала платье Twist Front Dress для всех женщин и для любой фигуры", - рассказала Уильямс на видео,

подчеркнув, что все люди в мире уникальны, и у каждой женщины своя фигура, индивидуальные черты лица, особенные чувства.

Компанию спортсменке и дизайнеру составили шесть абсолютно разных по комплекции женщин, которые вслед за ней примерили это платье и поделились своими ощущениями.

"Я соблазнительна и полностью уверена в себе", - сказала одна из них. Другая же призналась: "Я чувствую себя пряной, как перчик халапеньо".

 Галерея: Серена Уильямс на Australian Open

 Галерея: Наряды Серены Уильямс

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