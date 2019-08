Около 22:31 Янис отправил жене последнее сообщение с координатами места, которое на карте, неизвестно по какой причине, было помечено, как Edge of the world. Mouth of Lielupe. В ответном сообщении жена посмеялась над забавным названием, и начала готовиться к просмотру кино. В соседней комнате спала их двухлетняя дочь.