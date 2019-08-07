Просто, нежно и очень вкусно: крем-суп из зеленого горошка с плавленым сыром
Сейчас, пока сезон, используйте свежий зеленый горошек - с ним вкус этого потрясающего супчика будет еще более выраженным!
Ингредиенты: 450 г замороженного зеленого горошка, 150 г плавленого сыра, 300 мл воды, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Замороженный горошек отварите в небольшом количестве подсоленной воды.
2. Когда горошек будет почти готов, то есть станет мягким,
снимите кастрюлю с огня и с помощью блендера измельчите его до состояния однородной массы. Если эта масса покажется вам слишком густой - добавьте немного воды.
3. Верните кастрюлю с супом на плиту, доведите до кипения, уменьшите огонь и постепенно, помешивая, добавляйте плавленый сыр.
Когда сыр полностью растворится - суп готов. Подавайте его со сметаной и зеленью, можно добавить сухарики.
Приятного аппетита!