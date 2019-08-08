В Риге пройдет кастинг "Дом-2"; Популярная в Латвии блогер подтвердила свое участие

Вот уже 15 лет на ТНТ выходит телепроект "Дом-2", в котором одинокие сердца ищут друг друга. Вряд ли есть те, кто никогда не слышал о самой популярной телестройке страны. Несколько тысяч участников, сотни пар, десятки созданных благодаря проекту семей – все это реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ. А также – 5,5 тысяч выпусков, звезды первой величины, ставшие известными благодаря проекту и самая настоящая жизнь, которой живут красивые, амбициозные молодые люди под прицелом камер 24/7.

Телепроект "Дом-2" на ТНТ – самое продолжительное реалити-шоу в мире, попасть на которое хотят многие. Но удается это далеко не всем! Впервые в истории телепроекта кастинг-группа "Дома-2" отправляется в Ригу.

"В Риге мы проводим кастинг впервые, решили провести этот эксперимент по расширению границ кастинга. Нам достаточно часто приходят заявки на участие из этого региона, это люди другого типажа и менталитета, более рациональные, как нам кажется. Поэтому было бы интересно разнообразить состав участников новыми людьми", - рассказывает кастинг-директор "Дома-2" Евгений Шабаинский.

Кого ищет телепроект "Дом-2"? Искренних, способных на приключения и мечтающих о настоящей любви, молодых, ярких, амбициозных с интересными жизненными историями и активными жизненными позициями, которые они готовы отстаивать, эмоционально открытых, готовых строить отношения и делиться своими эмоциями и переживаниями со зрителями проекта. Образование значения не имеет, ведь среди участников проекта как закончившие ВУЗы, так и проходящие обучение (как правило в заочной форме). Больший приоритет отдается молодым ребятам в возрасте до 18-ти до 26-30 лет, но это не значит что для всех остальных дорога закрыта. Все зависит от энергетики человека: некоторые и в 35 лет активнее и интереснее 20-летних.

ФОТО: Пресс-фото

Кастинг в Риге осуществляет компания Global Media, которая является эксклюзивным правообладателем телеканала ТНТ в странах Балтии.

По словам директора Global Media Анджея Пятецкого: "Для нас это большая честь, что наш партнер- телеканал ТНТ выбрал именно наш регион для проведения такого громкого и яркого мероприятия, которое наверняка запомнится жителям Латвии."

Несмотря на то, что жители балтийского региона часто оставляют заявки на участие в проекте, за все время существования "Дома-2" в нем участвовали всего 2 девушки из Прибалтики.

Одна из них – Милена Безбородова из Таллина – действующая участница реалити, которую можно назвать одной из самых экстравагантных и ярких.

Девушка находится на проекте больше года и строит отношения с Алексеем Безусом. Пара отличается особой эмоциональностью и никого не оставляет равнодушным!

"Дом-2" - это реалити-шоу об интересных личностях, которые имеют свое мнение, готовы действовать и нести ответственность за свои действия. Анкету можно заполнить на сайте https://casting.dom2.ru/. Администрация связывается только с тем, кто прошел первый отборочный тур.

Кроме того, популярная латвийская Instagram-блогер Яна Брук намекнула, что тоже хочет попытать счастье на кастинге "Дом-2". Свои намерения она подтвердила в разговоре с Русским TVNET.