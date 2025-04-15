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Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
В Xiaomi Arēna в Риге прошел показ шоу мирового класса The SQUIRT Show, которое в свое время потрясло Лас-Вегас. Что увидели зрители во время эротического представления, билеты на которое стоили до 100 евро? Почти две сотни фото только для самых смелых...
Как обещали организаторы, это шоу для тех, кто готов открыться неизведанному, почувствовать свободу и насладиться эстетическим опытом, пробуждающим самые потаенные фантазии... Эротические, конечно же!