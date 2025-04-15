Чем заняться на пасхальных выходных? В Пакруойской усадьбе вас ждет "Весенняя симфония"

Пасхальные выходные - отличная возможность сбежать от повседневной рутины, насладиться весенним теплом и провести время с семьей. Тем, кто ищет интересный опыт, Пакруойская усадьба предлагает особенный праздник.
Здесь 18 апреля стартует фестиваль весенних цветов и тюльпанов "Весенняя симфония", приглашающий встретить пробуждающуюся природу, насладиться вдохновляющими арт-инсталляциями и поучаствовать в многочисленных развлечениях для всей семьи.
Первые цветы и пробуждающаяся природа
Парк поместья уже украшен первыми весенними цветами - нарциссами, гиацинтами, анемонами, анютиными глазками и другими. Их красота и свежесть приглашают на прогулки, создают весеннее настроение и позволяют на время забыть о повседневных заботах.
Цветочные клумбы - это не только праздник для глаз. Каждый цветок, его цвет и аромат являются частью общей гармонии, которую тщательно создает команда садовников поместья. Это идеальное место как для фотосессий, так и для спокойных прогулок на свежем воздухе.
Большой подиум с кроликами и семейные развлечения
На Пасху поместье оживет не только благодаря цветам - здесь будет множество развлечений для семей с детьми. Одно из главных удовольствий для малышей - огромный подиум с кроликами, где дети смогут пообщаться с этими очаровательными животными и прочувствовать атмосферу Пасхи.
Также на территории будет работать ретро-карусель, предложены аренда дворянских костюмов, мастер-классы по валянию шерсти, демонстрации традиционных ремесел. Посетители смогут принять участие в экскурсиях с гидами по цветам, больше узнать о цветущей коллекции и посетить весеннюю ярмарку цветов. Важной частью также станет ферма поместья, где можно будет познакомиться с разными животными - лошадьми, овцами, верблюдом и другими.
Городок скворечников - поддержка Украине и любовь к природе
Как и в прошлом году, особое внимание будет уделено городку скворечников. Здесь можно будет увидеть экспозицию самых разных домиков для птиц, сделать свой собственный или купить готовый, тем самым поддержав важную инициативу - помощь защитникам Украины. Это трогательное и полное надежды место, где каждый может внести свой вклад.
Уникальная арт-инсталляция "Вселенная цветов"
Фестиваль имеет и особый культурный акцент - арт-инсталляцию "Вселенная цветов", созданную в честь 150-летия со дня рождения литовского композитора М. К. Чюрлёниса. Посетители смогут погрузиться в мир из 150 "цветочных планет", вдохновленных мотивами творчества художника.
Среди цветов будет звучать музыка Чюрлёниса - симфонические поэмы "В лесу" и "Море", лирические фортепианные этюды и другие произведения, которые приглашают остановиться, вслушаться и проникнуться миром художника, где сливаются природа, музыка и живопись.
Пасхальное меню в кабачке Traktierius
После всех впечатлений гостей будет ждать трактир поместья, где к празднику будет предложено специальное пасхальное меню, а также любимые многими цеппелины. Традиционные вкусы, праздничная атмосфера и отдых - еще одна причина приехать в поместье всей семьей.
Фестиваль начинается 18 апреля. Подробнее о фестивале - на сайте усадьбы.
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