Чем заняться на пасхальных выходных? В Пакруойской усадьбе вас ждет "Весенняя симфония"

Здесь 18 апреля стартует фестиваль весенних цветов и тюльпанов "Весенняя симфония", приглашающий встретить пробуждающуюся природу, насладиться вдохновляющими арт-инсталляциями и поучаствовать в многочисленных развлечениях для всей семьи.

Первые цветы и пробуждающаяся природа

Парк поместья уже украшен первыми весенними цветами - нарциссами, гиацинтами, анемонами, анютиными глазками и другими. Их красота и свежесть приглашают на прогулки, создают весеннее настроение и позволяют на время забыть о повседневных заботах.

Цветочные клумбы - это не только праздник для глаз. Каждый цветок, его цвет и аромат являются частью общей гармонии, которую тщательно создает команда садовников поместья. Это идеальное место как для фотосессий, так и для спокойных прогулок на свежем воздухе.

Большой подиум с кроликами и семейные развлечения

На Пасху поместье оживет не только благодаря цветам - здесь будет множество развлечений для семей с детьми. Одно из главных удовольствий для малышей - огромный подиум с кроликами, где дети смогут пообщаться с этими очаровательными животными и прочувствовать атмосферу Пасхи.

"Весенняя симфония" в Пакруойской усадьбе Фото: Пресс-фото